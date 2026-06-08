Los ciudadanos en Colombia se alistan para ir a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio. Una parte de la población no tiene definido su voto, mientras que otros ya se han decantado por alguno de los dos candidatos que quieren llegar a la Casa de Nariño o si dejará en blanco.

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Quien tiene más que claro a quién dará su voto es el papá de Luis Andrés Colmenares, que dejó una gran sorpresa al anunciar que votará por Iván Cepeda en estas elecciones presidenciales. El hombre dio sus razones, aunque aclaró que no es simpatizante de izquierda.

#LaOpinionDeColmenares

A mí no me importa que cada quien vote por el que le dé la gana, y no hay que pedirle permiso a nadie ni dar explicaciones.

Sin embargo, confirmó que voy a votar por @IvanCepedaCast, pero no es porque yo sea de ideología izquierdista… — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) June 8, 2026

El padre del estudiante de la Universidad de los Andes que murió en el parque El Virrey de Bogotá, en 2010, dio a entender que los colombianos deben votar por quien considere mejor opción y sin ser presionado por algún tercero.

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“A mí no me importa que cada quien vote por el que le dé la gana, y no hay que pedirle permiso a nadie ni dar explicaciones”, agregó.

Eso sí, se mostró con incertidumbre en caso de que Cepeda llegue al poder y tenga un eventual gobierno durante los próximos cuatro años: “Solo espero que en 2030 no me haya defraudado”.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.