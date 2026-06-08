Los ciudadanos en Colombia se alistan para ir a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio. Una parte de la población no tiene definido su voto, mientras que otros ya se han decantado por alguno de los dos candidatos que quieren llegar a la Casa de Nariño o si dejará en blanco.
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Quien tiene más que claro a quién dará su voto es el papá de Luis Andrés Colmenares, que dejó una gran sorpresa al anunciar que votará por Iván Cepeda en estas elecciones presidenciales. El hombre dio sus razones, aunque aclaró que no es simpatizante de izquierda.
“Confirmo que voy a a votar por Iván Cepeda, pero no es porque yo sea de ideología izquierdista sino por mis convicciones de un demócrata liberal”, aseguró Luis Alonso Colmenares a través de ‘X’, asegurando que sus pensamientos los ve mejor interpretados en el candidato del Pacto Histórico que en Abelardo de la Espriella.Lee También
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A mí no me importa que cada quien vote por el que le dé la gana, y no hay que pedirle permiso a nadie ni dar explicaciones.
Sin embargo, confirmó que voy a votar por @IvanCepedaCast, pero no es porque yo sea de ideología izquierdista…
— ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) June 8, 2026
El padre del estudiante de la Universidad de los Andes que murió en el parque El Virrey de Bogotá, en 2010, dio a entender que los colombianos deben votar por quien considere mejor opción y sin ser presionado por algún tercero.
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“A mí no me importa que cada quien vote por el que le dé la gana, y no hay que pedirle permiso a nadie ni dar explicaciones”, agregó.
Eso sí, se mostró con incertidumbre en caso de que Cepeda llegue al poder y tenga un eventual gobierno durante los próximos cuatro años: “Solo espero que en 2030 no me haya defraudado”.
El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años
Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.
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