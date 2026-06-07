El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a lanzar una dura crítica contra el exsenador y exembajador Roy Barreras. Esta vez, el abogado aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, el dirigente político dejará de vivir de cargos públicos, en lo que calificó como el fin de una larga trayectoria dentro del Estado.

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A través de sus redes sociales, De la Espriella publicó un mensaje en el que afirmó: “Cuando ganemos las elecciones, será la primera vez en la vida de Roy Barreras que no vivirá de la teta del Estado”.

La declaración rápidamente generó reacciones debido a que Barreras es uno de los políticos con mayor recorrido en la administración pública colombiana durante las últimas décadas y ha sido muy cercano al Gobierno del presidente Gustavo Petro, a tal punto que se cree es uno de los artífices de que este ganara las elecciones del 2022.

En el mismo mensaje, De la Espriella acusó a Barreras de haber permanecido durante más de 20 años vinculado al sector público y recordó algunos de los escándalos que han rodeado su carrera política.

Roy Barreras ha ocupado numerosos cargos públicos a lo largo de su trayectoria. Fue representante a la Cámara, senador de la República durante varios períodos, presidente del Senado y posteriormente embajador de Colombia ante el Reino Unido durante el gobierno de Gustavo Petro. Además, participó activamente en distintos gobiernos y movimientos políticos, convirtiéndose en una de las figuras más visibles del Congreso durante más de dos décadas.

Precisamente esa extensa permanencia en la política institucional es la que De la Espriella utilizó para construir su ataque político. El candidato sugirió que una eventual victoria suya representaría el fin de la influencia de Barreras dentro del aparato estatal.

Sin embargo, el escenario sería diferente en caso de que el candidato oficialista Iván Cepeda llegara a la Presidencia. Aunque hasta ahora no existe ningún anuncio formal sobre un eventual cargo para Barreras en un gobierno de Cepeda, la cercanía política entre ambos sectores hace que algunos analistas consideren posible que continúe desempeñando algún papel dentro de la administración pública. Muchos más desde que Roy anunció que se adhería al candidato del Pacto Histórico, mucho antes de la primera vuelta.

La declaración deja claro que Roy Barreras es una de las figuras a las que De la Espriella apunta directamente en caso de llegar al poder, convirtiéndolo en uno de los principales blancos de sus críticas durante la campaña.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: