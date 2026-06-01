El mapa político para la segunda vuelta presidencial se sigue configurando a paso de vencedores tras el cierre de las urnas de este domingo 31 de mayo. Uno de los primeros derrotados de la jornada en pronunciarse fue Roy Barreras, director del partido La Fuerza de la Paz, quien no tardó en mover sus fichas y cantar una postura clara para frenar el avance de la derecha hacia la Casa de Nariño.

Sigue a PULZO en Discover

Barreras, quien obtuvo poco más de 14.000 votos en su aspiración junto a su fórmula vicepresidencial, Martha Lucía Zamora, reconoció de inmediato el resultado electoral y envió un mensaje de felicitación a los dos finalistas, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de la plataforma X, Barreras desmenuzó las cifras del preconteo de la Registraduría y lanzó un agudo dardo sobre cómo se movieron los hilos en los sectores tradicionales, explicando el rezago de la candidata de la Gran Consulta por Colombia.

Lee También

“Se puede ganar (…) Paloma tiene 7 %, pero todo el uribismo ‘puro y duro’ la abandonó y se fue con Abelardo”, advirtió el exparlamentario.

Basado en esa lectura, Barreras planteó que el porcentaje obtenido por Valencia pertenece en realidad al centro político y que es allí donde se definirá el próximo presidente de Colombia. Según él, si se consolida una alianza fuerte entre Sergio Fajardo, Claudia López y sus propios electores en favor de Iván Cepeda, la balanza se podría inclinar: “Claro que hay un 12 %, claro que hay con qué ganar”, sostuvo con firmeza.

A pesar de manifestar su respaldo al bloque de izquierda, Roy Barreras fue enfático en señalar que la campaña del progresismo debe dar un timonazo urgente si quiere quedarse con la victoria en el balotaje del próximo 21 de junio.

“Los errores deben corregirse. Si la campaña de Iván se abre, hay que ir por ese centro; si vamos por él, ganamos”, añadió, dejando la pelota en la cancha del candidato de izquierda.

Finalmente, el líder de La Fuerza de la Paz recordó lo que había vaticinado horas antes sobre el triunfo de la polarización en esta primera vuelta, haciendo un llamado a que el odio no se extienda por cuatro años más. Sin embargo, cerró con un aviso tajante a Cepeda sobre las consecuencias de cerrarle la puerta a otros sectores: “Si no se abre, tendremos un hecho insólito: el señor De la Espriella será presidente”, sentenció.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: