La carrera hacia el balotaje presidencial del próximo 21 de junio sigue sumando protagonistas de peso. Tras el preconteo de este domingo 31 de mayo que dejó en primer lugar a Abelardo De la Espriella con un 43,62 %, las alianzas clave de los sectores tradicionales no han parado de consolidarse. El turno esta vez fue para el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien sorprendió al cantar su voto de manera inmediata por el candidato barranquillero.

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Peñalosa, quien durante los últimos meses estuvo trabajando activamente en la campaña de la coalición de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, decidió alinearse con el bloque antipetrista para buscar la victoria en las próximas tres semanas.

A través de sus canales oficiales, el exmandatario capitalino felicitó a su antiguo equipo de campaña y justificó su adhesión a la campaña de De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, bajo argumentos de desarrollo y seguridad.

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Este movimiento le inyecta un capital político estratégico a De la Espriella, especialmente entre el electorado de centro y los sectores empresariales que veían con buenos ojos la gestión técnica que Peñalosa defendía en la Gran Consulta por Colombia.

La adhesión de Peñalosa resulta llamativa debido a que, en el pasado, el propio Abelardo De la Espriella había manifestado su profunda admiración por el exalcalde, reconociendo al mismo tiempo que existía una notable distancia personal entre ambos.

Durante una entrevista concedida hace un tiempo al creador de contenido ‘Westcol’, el hoy candidato presidencial de la derecha no escatimó en elogios hacia el político bogotano, dejando claro que era un apoyo que veía con gran valor:

“Ese (Peñalosa) sí es bueno. Ese sí ha hecho. Serviría para lo que fuera porque es el único tipo de esos que tiene resultados y es un hombre correcto. Aunque él no gusta de mí, pero me parece extraordinario”, había afirmado textualmente De la Espriella en aquella transmisión.

Con esta movida, el candidato de la oposición logra limar asperezas del pasado y consolida una fuerza electoral clave en Bogotá para enfrentar a Iván Cepeda en la contienda definitiva por la Casa de Nariño.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: