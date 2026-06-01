La tensión política tras los resultados de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo subió de tono este lunes primero de junio. Luego de una jornada de silencio y de que sectores de su coalición reconocieran los datos oficiales de la Registraduría, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, reapareció con un fuerte pronunciamiento directo hacia su rival en el balotaje, Abelardo De la Espriella.

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Cepeda, quien medirá fuerzas contra el bloque de derecha el próximo 21 de junio, decidió mover la primera ficha de su estrategia de cara a la segunda vuelta con un contundente desafío público.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales y redes sociales, el líder del progresismo rompió su hermetismo con una exigencia clara para discutir los programas de gobierno de cara a las tres semanas de campaña que restan en este 2026.

El anuncio se da en un momento crucial, justo cuando Roy Barreras le había lanzado una dura advertencia pública a Cepeda, asegurando que si su campaña “no se abría” y buscaba el centro político para debatir, De la Espriella se quedaría con la presidencia de Colombia de forma inminente.

Cepeda no se limitó a lanzar el reto, sino que dejó en claro que su equipo está listo para sentarse a definir la logística, los temas y los canales de transmisión para lo que promete ser el debate más álgido del año.

“Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, añadió el candidato en su comunicado.

EMPLAZO AL CANDIDATO ABELARDO DE LA ESPRIELLA A DEBATE Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 1, 2026

Con esta movida, la campaña de Iván Cepeda busca recuperar la iniciativa política e intentar frenar la seguidilla de adhesiones que ha recibido De la Espriella en las últimas horas por parte de figuras como Enrique Peñalosa y David Luna. Ahora la pelota queda en la cancha del abogado barranquillero, quien deberá definir si acepta el cara a cara o prefiere mantener su estrategia de plazas públicas.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: