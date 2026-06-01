El día después de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo sigue dejando profundas reflexiones sobre el nuevo mapa político de Colombia. El duro revés sufrido por el progresismo, que vio cómo Abelardo De la Espriella tomó la delantera con más de 10 millones de votos dejando a Iván Cepeda en una compleja posición para el balotaje, fue el eje central de un riguroso debate en Blu Radio.

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Durante la transmisión, los analistas Héctor Riveros y Aurelio Suárez coincidieron en que el presidente Gustavo Petro terminó atrapado en la misma dinámica de polarización que promovió durante su mandato, convirtiéndose en el principal responsable del auge de la derecha radical.

(Vea también: Qué es el posuribismo, batacazo que se dio en elecciones con Paloma Valencia y el expresidente)

Para el panelista Aurelio Suárez, el resultado electoral es la consecuencia directa de una estrategia de confrontación que terminó alimentando al bando contrario. Según su lectura, la gestión del mandatario redujo las opciones del país a dos posturas extremas.

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“El gran legado de Petro es coger a Colombia y volverla en dos grandes bandos: el primero, un petrismo radicalizado amañado al poder, lleno de contratos, y por el otro lado una derecha estridente, la más extravagante y reactiva a su bando. Estamos hablando de acción y reacción”, sentenció Suárez en la mesa de análisis.

Esta polarización absoluta terminó pulverizando las opciones de centro y dejando el escenario servido para el discurso frontal e independiente de De la Espriella.

Por su parte, el analista Héctor Riveros utilizó una particular analogía para explicar detalladamente el error de cálculo matemático y político que se cometió desde el Gobierno Nacional a la hora de fragmentar al electorado colombiano.

“Petro es víctima de su propio invento: trazó una estrategia que era dividir y asumió que el pedazo más grande le iba a tocar a él. Es como cuando usted parte una naranja, que es difícil partirla exactamente por la mitad, y cuando usted parte un pedazo le queda uno más grande que el otro”, explicó Riveros.

El panelista concluyó que la jugada del jefe de Estado careció de precisión y terminó dándole la ventaja matemática a la oposición: “Entonces Petro efectivamente partió, pero como uno no sabe bien por dónde pasa el cuchillo para dividir, pues el pedazo más pequeño le quedó a él. Es víctima de su propio invento, no hay duda”, remató el analista.

Con este panorama, el debate radial deja en claro que la estrategia de dividir al país de cara a este 2026 terminó pasándole una costosa factura al Pacto Histórico, que ahora deberá remar contracorriente si quiere revertir la tendencia en las tres semanas que faltan para el balotaje definitivo.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.