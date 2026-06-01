La tensión por los resultados de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo se trasladó al terreno de la logística electoral en este inicio de semana. Luego de que se consolidara el preconteo con cerca del 100 % de las mesas informadas, que dejó a Abelardo de la Espriella en primer lugar con 10.361.413 votos (43,74 %) y a Iván Cepeda en el segundo puesto con 9.688.245 votos (40,90 %), el candidato de la izquierda sembró dudas sobre el proceso.

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Cepeda condicionó el reconocimiento oficial de su derrota en esta primera jornada argumentando un supuesto problema con las bases de datos de los votantes, lo que encendió las alarmas y provocó la inmediata reacción de la organización electoral.

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A través de un pronunciamiento oficial, el aspirante del Pacto Histórico aseguró que su equipo de campaña detectó anomalías matemáticas que requieren una revisión exhaustiva antes de dar el paso definitivo hacia la campaña del balotaje del 21 de junio.

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“Hay un desfase que necesitamos verificar respecto al censo electoral, que incluye a 885 mil personas o cédulas; buscamos claridad al respecto. Solo emitiremos un pronunciamiento sobre los resultados de la primera vuelta una vez que se aclare esta situación”, advirtió Cepeda.

Con este argumento, la campaña de izquierda frenó la marcha del calendario electoral, buscando explicaciones sobre casi un millón de sufragios potenciales.

El registrador nacional, Hernán Penagos, no se quedó callado y salió a desmentir de manera categórica las afirmaciones del candidato presidencial. Penagos recordó que todas las colectividades tuvieron acceso total y de primera mano a cada una de las etapas de auditoría técnica previas a las elecciones.

“Nunca escuchamos una versión de esas. Cada 8 días todo el equipo electoral se reúne con las campañas políticas para informar cómo va el avance, escuchar sus reclamaciones, estuvieron en las pruebas de escrutinio, estuvieron en los simulacros de preconteo, en el congelamiento de los software para iniciar la consolidación”, indicó el funcionario.

El jefe del organismo electoral enfatizó que este tipo de reclamos carecen de sustento a estas alturas del partido, debido a los tiempos legales en los que se congela la base de datos de los votantes: “Nadie nunca habló de un tema relacionado con el censo, porque como se cierra con tanto tiempo, pues las campañas tienen todo el tiempo para verificar los datos del censo y el traslado de testigos”, explicó.

Finalmente, Penagos dio un dato contundente que, según la entidad, blinda por completo la transparencia de los resultados de este domingo: “En esta oportunidad ocurrió algo maravilloso y es que el 100 % de las mesas tenían testigos de todas las campañas, no tenían cómo reclamar”, concluyó el registrador, cerrándole la puerta a las especulaciones de fraude.

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