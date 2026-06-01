La propuesta de Iván Cepeda de llevar la contienda presidencial a los escenarios de debate no tardó en encontrar una respuesta incendiaria por parte de su oponente. El candidato de la derecha, Abelardo De la Espriella, utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para contestar al emplazamiento del líder del progresismo. Lejos de esquivar el cara a cara, el abogado barranquillero aceptó el desafío, pero lo hizo lanzando gravísimas acusaciones contra la campaña del Pacto Histórico.

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De la Espriella, quien lideró la primera vuelta con más de 10 millones de votos, no se guardó nada y tildó de “cobarde” a Cepeda por su estrategia de campaña, condicionando de inmediato cualquier encuentro televisivo a una rectificación pública sobre los datos de la Registraduría.

El líder de la oposición cuestionó el silencio que guardó Cepeda durante gran parte de la jornada electoral y lo señaló de ser una ficha del actual Gobierno Nacional para mantenerse en el poder por vías cuestionables.

¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara… https://t.co/kLwsmMdcOr — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

El candidato barranquillero elevó el tono de la confrontación al asegurar que desde el Palacio de Nariño se está cocinando una estrategia para desconocer la voluntad popular en el balotaje del próximo 21 de junio: “Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe”, advirtió.

Fiel a su estilo imponente, De la Espriella rechazó la idea de Cepeda de delegar en comisiones delegadas las reglas y la logística del encuentro, y prefirió dejar la organización en manos de las cadenas de televisión y radio del país.

“Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro. Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer”, sentenció el aspirante presidencial bajo sus tradicionales siglas “(A.D.L.E)”.

Con este agresivo contraataque, la campaña hacia la segunda vuelta presidencial entra en su fase más radical, dejando claro que el esperado debate entre ambos candidatos no será un espacio de diplomacia, sino un escenario de confrontación ideológica absoluta.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: