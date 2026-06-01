El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a los resultados de la primera vuelta presidencial de 2026 con un fuerte mensaje contra Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

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A través de su cuenta en X, Uribe acusó a Cepeda de rechazar los resultados electorales tras no obtener los votos suficientes y aseguró que ahora busca promover debates para desviar la atención de sus cuestionamientos al proceso electoral.

Además, afirmó que Cepeda cuenta con el respaldo de grupos terroristas y criticó las supuestas violaciones a la ley cometidas por Petro durante la campaña.

“Cepeda de trampa en trampa, rechazó el resultado electoral porque no le alcanzaron los votos impuestos por el terrorismo y por las violaciones de Petro a la ley. Hoy sale Cepeda a pedir debates para tapar su salida en falso, debates que siempre eludió. Es hora de derrotar al terrorismo, en las urnas y con autoridad y orden”, apuntó Uribe en su cuenta de X.

El exmandatario también reconoció la derrota de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien quedó en tercer lugar en la contienda presidencial.

Uribe destacó el liderazgo de Valencia y aseguró que seguirá siendo una figura importante para el futuro político del país.

Asimismo, confirmó que él y su partido apoyarán en segunda vuelta al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien enfrentará a Cepeda el próximo 21 de junio.

Uribe hizo un llamado a unir a la derecha alrededor de De la Espriella para defender, según dijo, la Constitución, las libertades y evitar que Colombia se convierta en “una sucursal del chavismo”.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: