El pulso por los debates presidenciales de cara al balotaje del próximo 21 de junio se trasladó rápidamente a las salas de redacción del país. Luego de que Iván Cepeda emplazara públicamente a Abelardo De la Espriella para un cara a cara, y de que este último delegara la organización en los medios de comunicación, la Revista Semana tomó la iniciativa. El director del medio, Yesid Lancheros, confirmó en su cuenta de X la invitación formal para abrirles los micrófonos a ambos aspirantes.

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La respuesta del abogado barranquillero fue inmediata y contundente, confirmando su asistencia al encuentro y fijando de una vez las reglas de juego que espera ver en el set de televisión.

(Vea también: La carta (¿tapada?) que tendría Cepeda para segunda vuelta, aunque no le gusta mucho)

A través de un fuerte pronunciamiento, De la Espriella aceptó la propuesta del medio informativo y le envió una citación directa a Cepeda, reiterando la condición de que el Pacto Histórico debe someterse a los datos oficiales de la Registraduría tras la jornada del 31 de mayo.

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“Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm. Lo único que tienes que hacer Iván Cepeda es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar”, disparó el candidato de la oposición.

Con esta declaración, el líder de la derecha busca arrinconar al progresismo en el escenario de la opinión pública, obligándolo a decidir si asiste al debate bajo sus términos o si mantiene su postura de revisión del censo electoral.

La gran sorpresa en la respuesta de De la Espriella fue que el encuentro no se limitará a los dos candidatos presidenciales. El líder de ‘Firme Por La Patria’ exigió que las cartas para la Vicepresidencia también pongan la cara ante los colombianos en el mismo espacio televisivo.

“Convoca a tu fórmula vicepresidencial, la Señora Aída Quilcué; José Manuel (Restrepo) y yo los estaremos esperando en los estudios de revista Semana. El país tiene que conocer quiénes son los que van a gobernar y a sus respectivos reemplazos, por si alguno llegase a faltar por motivos de salud o cualquier eventualidad del destino. ¡Firme Por La Patria!”, sentenció De la Espriella.

La pelota queda ahora del lado de la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué, quienes deberán responder en las próximas horas si aceptan asistir a la cita del martes 9 de junio a las 7:00 p.m. o si insisten en coordinar el encuentro a través de las comisiones logísticas que habían propuesto inicialmente.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: