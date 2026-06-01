En medio del ambiente rudo hacia las instituciones que se produce en medio de la época electoral, los ‘freestylers’ de Bogotá rimaron al son de la confianza que deben tener los colombianos en que su voto es resguardado con la mayor intención de transparencia.

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Este fue el mensaje de varios artistas que asistieron al Parque Dalias a la Pulzo Batalla con la Mesa Freestyle de Puente Aranda y la Registraduría, para competir e improvisar alrededor del proceso electoral que se vivió este domingo 31 de mayo y que viene el próximo 21 de junio.

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Los jueces de las batallas, quienes han dedicado su vida al arte del ‘freestyle’ o la improvisación, hablaron con Pulzo sobre la necesidad de confiar en la institucionalidad en medio de las elecciones.

Y es que los artistas también hablaron sobre la similitud que hay entre una batalla de ‘freestyle’ y las votaciones.

“En ambos procesos hay una gran responsabilidad. […] Esto hace que las personas entren en confianza, actualmente la política está muy polarizada y los extremos son los que están ofreciendo opciones. Entonces no necesariamente tenemos que chocar si tenemos opiniones distintas, yo pienso que no. Se trata de debatir desde la libertad, somos un país que todavía tiene esa autonomía. Aquí hay argumentos, lo mismo pasa en una batalla. Quienes ven ese proceso admiran, piensan y se permiten entrar en confianza”, señaló a Pulzo Nacho Artist, juez y fundador de la Mesa Freestyle Puente Aranda.

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Los ‘freestylers’ participantes también ofrecieron sus pensamientos sobre el proceso electoral por medio de rimas al ritmo que el ‘beat’ les marcaba. Voto, confianza, elección y situaciones sobre las votaciones fueron su punto de partida para incentivar el voto en los asistentes e invitar a confiar en la Registraduría y la transparencia para estas elecciones presidenciales.

Por su parte, Andy Karma, juez de la Mesa Freestyle de Puente Aranda, se refirió a la importancia del rol de juez en una batalla comparándolo con el de un jurado de votación.

“Es clave e importante, porque de nosotros depende la transparencia. A uno como jurado le toca estar en sus cinco sentidos con la responsabilidad y el compromiso que se requiere. Pienso que son roles similares, porque si queremos que salga un buen evento, y si queremos un buen país, debemos estar concentradísimos en este papel”, señaló a Pulzo durante el evento.

Así mismo, el artista y jurado, señaló que las expresiones artísticas pueden ser un puente clave para invitar a las personas a participar y confiar en el proceso de elecciones, independientemente de las inclinaciones políticas, puesto que, así como en las batallas de ‘freestyle’, “sin participación no hay nada, no habrá buenos candidatos ni un país democrático”.

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