A pocas horas del partido entre Colombia y Costa Rica, último compromiso de preparación en el país antes del inicio de la Copa Mundial de 2026, una controversia política terminó involucrando a la Selección Colombia y a uno de sus símbolos más representativos: la camiseta amarilla.

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La discusión surgió luego de la jornada electoral del pasado domingo, en la que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella consiguió avanzar a la segunda vuelta. Luego de conocerse los resultados, el aspirante apareció ante sus seguidores vistiendo la camiseta oficial de la Selección Colombia, imagen que rápidamente generó reacciones en distintos sectores políticos.

Uno de los primeros en pronunciarse fue su rival político, Iván Cepeda, quien dirigió una solicitud pública a la Federación Colombiana de Fútbol para que fijara una posición frente al uso de la indumentaria del combinado nacional durante actos de campaña.

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En su mensaje, Cepeda cuestionó que la camiseta hubiera sido utilizada como un elemento distintivo dentro de una actividad electoral, argumentando que se trata de un símbolo que representa a todos los colombianos y que no debería asociarse a intereses políticos o ideológicos particulares. Además, pidió que se examinara si existían implicaciones jurídicas derivadas de esta situación.

¿POR QUÉ SE ESTÁ USANDO LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA FINES ELECTORALES? Señores Federación Colombiana de Fútbol, @FCF_Oficial: Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 1, 2026

La respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, la entidad aclaró que no tiene facultades legales para restringir el uso de una prenda que cualquier ciudadano puede adquirir libremente a través de los canales autorizados de comercialización.

La Federación explicó que únicamente ha emprendido acciones legales cuando se han vulnerado derechos comerciales relacionados con sus marcas o patrocinadores. Sin embargo, precisó que en controversias de carácter no comercial no posee herramientas jurídicas para impedir que una persona utilice la camiseta.

No obstante, la organización reiteró su llamado para que los símbolos asociados a la Selección Colombia permanezcan alejados de debates políticos o electorales. En el mismo pronunciamiento lamentó que la camiseta, identificada históricamente con valores como el deporte, el trabajo en equipo y la unión nacional, se haya convertido en motivo de confrontación.

“La Selección Colombia es un ícono de unidad”, señaló la Federación, que además invitó a no involucrar al equipo nacional, sus deportistas ni sus símbolos en las disputas propias de la contienda política.

Totalmente de acuerdo! En esto solidaridad total y si quiero, y no tengo que pedirle permiso a nadie, me pongo la camiseta! COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA – Federación Colombiana de Futbol https://t.co/9AtJRaF2Iu — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 1, 2026

(Ver también: Alerta con despedida de Selección Colombia en El Campín: revelan golazo que meten por boletas)

Mientras la discusión continúa en redes sociales y en distintos sectores de la opinión pública, la atención deportiva se centra ahora en el compromiso de esta tarde frente a Costa Rica, el último examen de la ‘Tricolor’ antes de emprender su camino en el Mundial de 2026.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: