Iván Cepeda abrió una nueva controversia política al cuestionar el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante la jornada electoral del pasado domingo. A través de su cuenta de X, el dirigente aseguró que el símbolo deportivo del país habría sido utilizado con fines de campaña por parte de seguidores de Abelardo de la Espriella.

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“Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral”, escribió Cepeda en la publicación que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

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El congresista sostuvo que la camiseta de la ‘Tricolor’ representa a todos los colombianos y no debería ser asociada a ninguna corriente política. “La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional, y tiene restricciones comerciales y políticas”, manifestó en el mensaje dirigido a la Federación Colombiana de Fútbol.

Cepeda calificó la situación como un posible aprovechamiento político de uno de los principales símbolos deportivos del país. “Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar”, señaló el candidato presidencial.

En su pronunciamiento también llamó la atención sobre el momento en el que se produjo la situación, teniendo en cuenta la cercanía del inicio de la Copa Mundial de Fútbol. “Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol”, agregó el senador en su mensaje.

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Finalmente, Cepeda solicitó un pronunciamiento oficial de la Federación sobre lo ocurrido. “Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación, con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral”, concluyó. Hasta ahora, la entidad deportiva no ha emitido una respuesta pública sobre el reclamo.

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