La tensión política que tenía en vilo al país tras los resultados de la primera vuelta presidencial comenzó a disiparse este lunes primero de junio. Luego de una noche de fuerte hermetismo y de haber puesto bajo sospecha más de 800.000 cédulas del censo electoral, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, volvió a pronunciarse ante la opinión pública para dar un parte de tranquilidad que cambia radicalmente el panorama de la contienda.

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Cepeda, quien obtuvo el segundo lugar en las urnas, bajó notablemente el tono de confrontación contra la Registraduría y admitió que su equipo técnico de auditoría no ha hallado anomalías de peso que pongan en duda la ventaja de su rival, Abelardo de la Espriella.

En su intervención, el líder del Pacto Histórico sacó pecho por el masivo respaldo ciudadano obtenido en las urnas el pasado domingo 31 de mayo y envió un mensaje directo a los sectores de derecha que celebraron el triunfo de la oposición.

El candidato justificó su prudencia de las últimas horas recordando que inicialmente se detectaron dos alertas logísticas que obligaron a su comité político a declarar que no reconocerían los resultados del preconteo hasta que no avanzaran las revisiones institucionales.

La gran sorpresa del pronunciamiento radica en que el andamiaje de testigos y auditores que desplegó la izquierda por todo el territorio nacional terminó validando el proceso, desarmando así las acusaciones de un supuesto fraude electoral.

“Lo que ha cambiado de la noche de ayer a hoy es que nuestro aparato de control de resultados y verificación, que ha trabajado intensamente, hasta ahora no hemos encontrado en este momento del desarrollo de la labor evidencia sobre hechos que sean de una dimensión que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, confesó textualmente el aspirante presidencial.

Con esta importante rectificación, la campaña hacia el balotaje definitivo del 21 de junio se destraba por completo. Al reconocer la validez de los resultados del domingo, la izquierda deja el camino libre para concentrar todos sus esfuerzos en la preparación del debate de la Revista Semana y en la estrategia política para intentar remontar la ventaja que tomó De la Espriella.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: