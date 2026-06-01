Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos presidenciales más visibles de cara a las elecciones de 2026, construyó gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito jurídico. El abogado nació en Bogotá, pero creció en Montería, Córdoba, y cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, institución de la que se graduó como abogado a comienzos de la década del 2000.

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Luego de obtener su título profesional, De la Espriella continuó su formación académica con una especialización en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Externado de Colombia. Esta preparación le permitió enfocar buena parte de su carrera en litigios penales y en la representación de clientes involucrados en casos de alto impacto nacional.

Además, diferentes perfiles biográficos y hojas de vida públicas señalan que también adelantó estudios de especialización en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario, ampliando así su formación en áreas relacionadas con el funcionamiento del Estado y la contratación pública.

(Vea también: “Te escondiste, cobarde”: De la Espriella aceptó debate a Cepeda, pero le puso dura condición)

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En el nivel de posgrado, el hoy aspirante presidencial obtuvo una Maestría en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Este programa aparece registrado en varias reseñas académicas y políticas que recopilan su hoja de vida y trayectoria profesional.

Otras publicaciones también indican que realizó estudios de maestría o máster en Derecho en la Universidad Nebrija, en España. Mencionan este posgrado como parte de su formación internacional, aunque existen diferencias entre los perfiles públicos sobre la denominación exacta del título obtenido.

La combinación de estudios en derecho, especializaciones en áreas penal y administrativa, y formación de maestría ha sido uno de los aspectos que De la Espriella suele destacar en su trayectoria. Esa experiencia académica y profesional es la que ahora presenta como parte de su carta de presentación en la contienda presidencial de 2026.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: