El candidato presidencial Abelardo de la Espriella protagonizó un llamativo momento al cierre de un evento realizado en el Malecón de Barranquilla, luego de conocerse los resultados de la jornada electoral del 31 de mayo de 2026.

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Tras ofrecer un discurso ante sus seguidores, el encuentro continuó con un ambiente festivo que incluyó música y luces. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando el aspirante presidencial intentó escuchar la canción oficial de su campaña.

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De acuerdo con videos grabados por personas que se encontraban en el lugar, De la Espriella solicitó al DJ que reprodujera ‘Tigre Abelardo’, tema interpretado por Nicolás Tovar y utilizado como himno de su campaña presidencial.

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No obstante, la solicitud no salió como estaba prevista. En lugar de la canción requerida, el DJ reprodujo ‘El Tigre’, uno de los temas del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz.

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La elección musical generó una inmediata reacción del candidato, quien desde la tarima aclaró que no era esa la canción que había solicitado. Pese a la corrección, el operador volvió a reproducir un tema distinto al esperado, lo que provocó risas entre varios de los asistentes.

Fue entonces cuando De la Espriella volvió a intervenir para explicar cuál era la canción que deseaba escuchar y, en tono jocoso, lanzó un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Hermano, Diomedes no, tigre que ruge y muerde… no, no, no, hermano, ¿qué pasa?, ¿se emborrachó el DJ?”, expresó el candidato frente al público.

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El episodio quedó registrado en varios videos compartidos por asistentes y simpatizantes, quienes difundieron las imágenes en diferentes plataformas digitales.

Finalmente, tras la confusión musical, la organización logró identificar la canción correcta y el evento concluyó en medio del ambiente festivo que acompañó la intervención del candidato en la capital del Atlántico.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: