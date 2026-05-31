El presidente Gustavo Petro publicó este domingo una fotografía de su tarjetón electoral marcado, con la que dejó ver que apoyó la candidatura de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales. La imagen fue compartida a través de su cuenta de X con el mensaje: “He votado y publicado mi voto”.

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He votado y publicado mi voto. pic.twitter.com/H88DuInv7A — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2026

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En la fotografía difundida por el mandatario se observa el tarjetón con una marca sobre la casilla correspondiente a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. La publicación rápidamente provocó reacciones en redes sociales, donde seguidores y críticos comentaron la decisión del jefe de Estado de hacer público su voto, pues podría tratarse de un delito electoral.

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Una de las principales críticas de este Gobierno, Vicky Dávila, reaccionó con dureza al video. En un mensaje divulgado en sus redes sociales, Dávila aseguró que el mandatario estaba haciendo “política descaradamente” a favor de su supuesto heredero político, Iván Cepeda, y afirmó que ese comportamiento representaba una falta de respeto por las normas y las instituciones del país.

En su pronunciamiento, Dávila señaló que Petro es “un hombre que no tiene límites y no respeta la ley, ni las instituciones”, cuestionando además que utilizara su investidura presidencial en medio de la jornada de votaciones.

Petro es todo lo que tenemos que derrotar hoy en las urnas… aquí haciendo política descaradamente por su heredero Iván Cepeda. Un hombre que no tiene límites y no respeta, la ley, ni las instituciones. Menos su investidura. Ya casi se nos da el milagro de ver otro Colombia. Ya… pic.twitter.com/Fu1po8Xqzr — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 31, 2026

¿Por qué el presidente no puede participar en política?

Existe una restricción constitucional para que los servidores públicos intervengan en campañas electorales o utilicen su cargo para favorecer candidatos. El artículo 127 de la Constitución establece límites a la participación en política de funcionarios del Estado y busca garantizar la neutralidad institucional durante los procesos electorales. Además, la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) impone restricciones adicionales para evitar que el poder público influya en las elecciones.

Sin embargo, el caso del presidente de la República tiene un debate jurídico más amplio porque también es jefe de Gobierno y líder político. La normativa le permite pronunciarse sobre asuntos públicos, defender las políticas de su administración y participar en discusiones relacionadas con su programa de gobierno. Lo que no puede hacer es utilizar recursos del Estado, bienes públicos o la autoridad de su cargo para promover de manera directa una campaña, presionar electores o favorecer a un candidato específico. Ese tipo de actuaciones pueden ser investigadas por organismos de control como la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral o el Consejo de Estado.

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Cuando un funcionario público interviene en una campaña electoral aprovechando su cargo, puede incurrir en lo que jurídicamente se conoce como participación indebida en política. Dependiendo de las circunstancias, la conducta podría derivar en investigaciones disciplinarias por falta gravísima o en procesos relacionados con abuso de función pública si se demuestra el uso de recursos estatales o presiones indebidas para beneficiar una candidatura. Por esa razón, cada caso debe ser analizado por las autoridades competentes para determinar si hubo una simple manifestación política protegida por la ley o una intervención prohibida dentro de una campaña electoral.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.