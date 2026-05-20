Iván Cepeda Castro volvió a quedar en medio de la controversia luego de que se difundiera un video en el que varias personas le reclamaron públicamente por las cifras de menores víctimas del conflicto armado atribuidas a las Farc.

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En las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, se escucha a varias personas gritarle:

Mientras se oían los reclamos, el candidato respondió brevemente con expresiones como “hablamos”, “gracias” y “bájenle”, antes de entrar al lugar al que se dirigía.

El episodio causó múltiples reacciones políticas y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las víctimas del conflicto armado y el reclutamiento de menores en Colombia.

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Vicky Dávila reaccionó al video de Iván Cepeda

Una de las personas que reaccionó públicamente al video fue Vicky Dávila, quien compartió las imágenes en sus redes sociales y lanzó fuertes críticas contra Iván Cepeda Castro.

“Este es el verdadero Iván Cepeda, no le importan los 18.677 niños y niñas reclutados por las Farc”, escribió Dávila.

También aseguró que los menores fueron “asesinados, violados, desaparecidos y convertidos en máquinas de guerra”, en referencia a las denuncias históricas sobre reclutamiento forzado por parte de la antigua guerrilla.

Además, cuestionó la reacción del candidato durante el momento de tensión y mencionó que el senador tenía una “risita socarrona”.

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