Una vez más, Sergio Fajardo lanzó duros cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella durante un debate sobre salud, pese a que el abogado no estuvo presente en el encuentro. El exgobernador de Antioquia criticó el tono de la campaña política y señaló recientes polémicas protagonizadas por el candidato presidencial.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de su intervención, Fajardo aseguró que el país está atrapado entre la polarización política y mencionó tanto a Iván Cepeda como a De la Espriella. “Polarización que tiene que estar en manos de Cepeda que va a continuar con este sistema de salud que tiene, como nunca había tenido que gastar su bolsillo para poder recibir un medicamento o el señor que yo he llamado fantoche”, expresó.

Qué dijo Sergio Fajardo sobre Abelardo de la Espriella

Fajardo también hizo referencia a recientes controversias protagonizadas por De la Espriella con periodistas, luego de las críticas que recibió el abogado por comentarios hechos contra comunicadoras en escenarios públicos. “El que hace poco discutía con el ministro del Interior acerca de sus glúteos, el señor que humilla a una periodista para que se refiera a sus órganos genitales, el señor que aquí mismo maltrató una periodista”, dijo el excandidato presidencial.

El candidato insistió en que mientras el debate público se concentra en confrontaciones personales, otros temas sensibles para el país quedan relegados. “No hemos tenido tiempo para hablar de la salud de las mujeres en Colombia. No hemos tenido tiempo para hablar de la salud mental en Colombia. No hemos tenido tiempo para hablar de las personas que tienen enfermedades huérfanas en Colombia”, afirmó.

Lee También

Durante su intervención, Fajardo también mencionó a las personas con discapacidad y criticó el clima político actual. “Los quieren mantener en esa confrontación y esa confrontación es la destrucción de nuestro país. Nosotros no nos merecemos caer en ese abismo”, señaló.

Finalmente, Fajardo aseguró que Colombia necesita un liderazgo que represente a todos los sectores del país. “Necesitamos un presidente para toda Colombia”, concluyó en el debate.

* Pulzo.com se escribe con Z