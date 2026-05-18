El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, que respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, denunció nuevas amenazas de muerte contra integrantes de su campaña en diferentes regiones del país y pidió acciones urgentes a las autoridades. Según mostró la periodista Sofy Casas, a un coordinador de campaña le llegó un mensaje de texto que decía que se tenía que ir de la ciudad y a amenazaba “a su hija se la voy a picar”.

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A través de un comunicado, el colectivo aseguró que los mensajes intimidatorios son reales y están plenamente documentados. “Estas amenazas no son rumores. No son especulaciones. Son hechos documentados, con número de origen identificado y con contenido registrado”, señaló la organización.

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La denuncia tomó mayor relevancia después del asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, dos miembros de la campaña en el Meta que fueron atacados a tiros cuando regresaban de recoger material publicitario para distribuir en zonas rurales de Cubarral.

Según Defensores de la Patria, los dos hombres fueron interceptados por sujetos encapuchados que se movilizaban en motocicletas. El movimiento político advirtió que, hasta el momento, esos crímenes siguen sin esclarecerse y no se reportan capturas por el caso.

El grupo también pidió a la Fiscalía General de la Nación acelerar las investigaciones para rastrear el origen de los mensajes y ubicar a los responsables. Además, solicitó a la Policía Nacional de Colombia reforzar la seguridad de los integrantes de la campaña que han sido mencionados directamente en las amenazas.

Finalmente, el movimiento lanzó un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional y aseguró que el silencio frente a la situación estaría siendo interpretado por organizaciones criminales como una señal de permisividad. “No vamos a guardar silencio. No vamos a normalizar lo que está ocurriendo”, concluyó el comunicado, en el que además advirtieron sobre un ambiente de violencia política de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

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