El exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, quien se desempeñaba como coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el Meta, fue asesinado en zona rural de ese departamento mientras se movilizaba en motocicleta.

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La información fue divulgada en X por Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga. El ataque armado ocurrió en una vía del municipio de Cubarral, donde hombres armados interceptaron al dirigente político y le dispararon en repetidas ocasiones. Las autoridades llegaron al sitio tras ser alertadas por habitantes del sector.

“Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos. Rechazo total a este acto vil contra un joven lleno ganas de trabajar por su gente en el Meta”, indicó Beltrán.

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La muerte de Devia Escobar causó conmoción en el Meta y dentro del movimiento político Defensores de la Patria, liderado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Desde la campaña rechazaron el crimen y pidieron a las autoridades esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables.

Recibo con profundo dolor y consternación la noticia del asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, en un hecho violento ocurrido en las últimas horas en zona rural del municipio. Expreso toda mi solidaridad y acompañamiento a su familia, seres queridos y… — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) May 16, 2026

¿Quién era Rogers Mauricio Devia Escobar?

Rogers Mauricio Devia había sido alcalde de Cubarral y en los últimos meses adelantaba actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial en esa región del país.

El asesinato se conoce días después de que Abelardo de la Espriella denunciara supuestas amenazas y posibles planes en su contra durante el proceso electoral de 2026.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar los móviles del crimen y establecer si el homicidio estaría relacionado con temas políticos, personales o de orden público en la zona.