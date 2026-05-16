La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia encendió el debate político durante una jornada de cierre de campaña en el nororiente del país, luego de lanzar un duro mensaje que rápidamente fue interpretado como una indirecta contra Abelardo de la Espriella.

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(Vea también: Aparece video sobre asesinato de coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella)

En medio de su discurso, Valencia habló sobre seguridad y lanzó una frase que provocó todo tipo de reacciones en redes sociales y sectores políticos: “

El ELN, las FARC y el Clan del Golfo van a conocer la firmeza de la mujer colombiana. Que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito chaleco antibalas ni urnas de cristal como las que usan los cobardes. Aquí estoy: de frente, con carácter y sin miedo. pic.twitter.com/57xOn7Gvhq — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 16, 2026

Aunque la dirigente política no mencionó directamente a De la Espriella, varios interpretaron sus palabras como una referencia al abogado y también aspirante presidencial, quien suele aparecer públicamente utilizando chaleco blindado y una urna de protección transparente, argumentando amenazas contra su vida.

La declaración de Valencia se produjo en medio de una campaña marcada por los discursos de seguridad, las tensiones entre aspirantes y el endurecimiento del lenguaje político de cara a las elecciones presidenciales.

Sus palabras no tardaron en viralizarse, especialmente por el tono desafiante y la aparente indirecta hacia uno de sus posibles contendores en la carrera por la Casa de Nariño.

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