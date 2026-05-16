La gobernación del Meta anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables del atentado en el que murió Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el municipio de Cubarral.
(Vea también: Aparece video sobre asesinato de coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella)
La información fue confirmada por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, quien además informó que falleció la persona que acompañaba al exalcalde y que también había resultado herida durante el ataque armado.
“A su familia y seres queridos, nuestro más sentido pésame. Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de este despreciable acto de violencia”, escribió la mandataria a través de su cuenta en X.
Cortés aseguró que desde el momento en que ocurrieron los hechos mantienen comunicación permanente con el alcalde del municipio, la Fuerza Pública y demás autoridades, mientras avanzan las operaciones de seguridad en diferentes zonas del departamento, especialmente en el lugar donde ocurrió el atentado.
Además, Cortés Zambrano desmintió versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército en la región.
“Desmentimos las múltiples versiones que circulan en internet sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército”, señaló la mandataria departamental.
Ante la gravedad de lo ocurrido, la Gobernación del Meta convocó un consejo extraordinario de seguridad para este domingo a las 8:00 de la mañana en las instalaciones de la administración departamental. A la reunión fueron invitados el ministro de Defensa y altos mandos del Ejército y la Policía con el objetivo de fortalecer las investigaciones y definir nuevas medidas de seguridad.
Acaba de fallecer la persona que acompañaba al exalcalde Rogers y quien también había resultado herido en el atentado. A su familia y seres queridos, nuestro más sentido pésame. Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que…
— Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) May 16, 2026
¿Qué dijo campaña de Abelardo de la Espriella por asesinato de Rogers Mauricio Devia?
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