La gobernación del Meta anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables del atentado en el que murió Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el municipio de Cubarral.

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(Vea también: Aparece video sobre asesinato de coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella)

La información fue confirmada por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, quien además informó que falleció la persona que acompañaba al exalcalde y que también había resultado herida durante el ataque armado.

“A su familia y seres queridos, nuestro más sentido pésame. Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de este despreciable acto de violencia”, escribió la mandataria a través de su cuenta en X.

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Cortés aseguró que desde el momento en que ocurrieron los hechos mantienen comunicación permanente con el alcalde del municipio, la Fuerza Pública y demás autoridades, mientras avanzan las operaciones de seguridad en diferentes zonas del departamento, especialmente en el lugar donde ocurrió el atentado.

Además, Cortés Zambrano desmintió versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército en la región.

“Desmentimos las múltiples versiones que circulan en internet sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército”, señaló la mandataria departamental.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Gobernación del Meta convocó un consejo extraordinario de seguridad para este domingo a las 8:00 de la mañana en las instalaciones de la administración departamental. A la reunión fueron invitados el ministro de Defensa y altos mandos del Ejército y la Policía con el objetivo de fortalecer las investigaciones y definir nuevas medidas de seguridad.

Acaba de fallecer la persona que acompañaba al exalcalde Rogers y quien también había resultado herido en el atentado. A su familia y seres queridos, nuestro más sentido pésame. Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que… — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) May 16, 2026

¿Qué dijo campaña de Abelardo de la Espriella por asesinato de Rogers Mauricio Devia?

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella rechazó el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y lamentó la muerte del coordinador político en el municipio de Cubarral, Meta. Uno de los primeros pronunciamientos llegó por parte de Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña, quien confirmó la muerte del exalcalde a través de su cuenta en X y expresó preocupación por lo ocurrido. “Debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta”, escribió Beltrán en la publicación. El integrante de la campaña destacó además el trabajo político que adelantaba Rogers Mauricio Devia en la región y aseguró que horas antes del atentado había estado en Villavicencio recogiendo publicidad relacionada con la candidatura presidencial. “Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política”, señaló Beltrán, quien también indicó que el dirigente fue atacado por desconocidos cuando regresaba a su municipio. Como gerente nacional de regiones de la campaña de @ABDELAESPRIELLA, debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta. Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa… pic.twitter.com/sUmG19bx3j — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) May 16, 2026 Finalmente, el gerente nacional de regiones expresó su rechazo frente al crimen y envió un mensaje de solidaridad a la familia del exalcalde. “Rechazo total a este acto vil contra un joven lleno de ganas de trabajar por su gente en el Meta”, agregó en el pronunciamiento publicado en redes sociales.

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