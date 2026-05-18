El senador denunció a través de sus redes sociales que fue agredido en el municipio de El Retiro mientras realizaba campaña política en apoyo a Iván Cepeda y Aída Quilcué.

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Según el congresista, durante la actividad se presentaron actos de violencia e intolerancia por parte de personas que rechazan las propuestas políticas de su movimiento.

Muñoz aseguró que en Antioquia no debe permitirse este tipo de comportamientos y señaló directamente a sectores de extrema derecha de responder con agresividad frente a campañas que, según él, promueven esperanza y cambio político.

Además, afirmó que, pese a los ataques, continuarán trabajando con miras a las elecciones del próximo 31 de mayo y sostuvo que “Antioquia ya cambió”.

Seguidores de Cepeda reaccionaron a los hechos y expresaron su preocupación por el ambiente de tensión vivido en El Retiro y en otras zonas de Antioquia.

En sus mensajes, describieron escenas de fanatismo político y criticaron la actitud de algunos ciudadanos que participaron en los gritos e insultos en este episodio particular.

Asimismo, aseguraron que históricamente ciertos sectores han querido imponer control político sobre el Oriente antioqueño mediante el miedo, pero afirmaron que actualmente la ciudadanía está perdiendo ese temor y defendiendo el territorio desde distintas posturas políticas.

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