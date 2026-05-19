La carrera a la Presidencia generalmente enfoca la atención en los candidatos presidenciales, pero aquellos que acompañan las campañas pocas veces reciben el protagonismo. Carlos Cuevas, el candidato vicepresidencial más joven de la carrera electoral de este 2026, es una de las opciones independientes que actualmente tienen los colombianos para elegir.

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¿Quién es Carlos Cuevas, fórmula vicepresidencial de Santiago Botero?

Carlos Cuevas nació en Lucero Bajo, localidad de Ciudad Bolívar, pero su mamá decidió registrarlo en Bucaramanga, Santander. Es hijo de una madre vendedora ambulante e hijo de un policía. Se crió y trabajó en ese departamento al nororiente del país. Primero como vendedor ambulante de galletas cucas y luego como comerciante en una plaza de mercado, en donde logró hacer que su puesto de mercado facturara hasta 20.000 millones de pesos al año a través de una compañía que vendía materias primas para cocinas.

Con el dinero que logró sacar de su negocio ambulante, Cuevas se pagó su carrera en derecho y administración de empresas. Se dio a conocer en el activismo participando en el Paro Agrario durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la campaña en contra de los Acuerdos de Paz de La Habana y el primer y único bloqueo de universidad privada en Bucaramanga por el cobro del parqueadero, momentos en los que “sintió que su vida tenía propósito”.

Cuevas fue coordinador nacional electoral de la campaña a la Presidencial del fallecido excandidato Rodolfo Hernández en 2022. Luego fue su asesor en el Congreso, fue su asesor en el partido, fue gerente de campaña de la Gobernación de Santander.

Carlos Cuevas es el candidato vicepresidencial más joven en estas elecciones presidenciales

Cuevas cuenta que pensó en lanzarse como candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, pero se le atravesó la propuesta en el camino de hacer parte de la campaña de Santiago Botero.

“Los jóvenes en este siglo tenemos un papel muy importante y tenemos las capacidades, los pergaminos para poder aportarle a la sociedad. Los abuelos nos están entregando un berenjenal, pobreza, desigualdad, un mierdero. Es momento de que los jóvenes tomemos decisiones, porque las decisiones que están tomando hoy los que vamos a pagarlas somos nosotros”, añadió en la entrevista para este medio.

Cuevas explica, además, que su principal preocupación frente a la situación actual de Colombia es el hombre, pues 7 millones de personas se acuestan a dormir con un solo plato de comida en el estómago.

Proponiendo un justicia fuerte y efectiva

El candidato que habla “sin pelos en la lengua” considera que el principal componente para cambiar a Colombia está en la justicia y que se ha puesto a disposición del candidato Santiago Botero para liderar el Ministerio de Justicia y a su vez una reforma a la justicia, al código penal y al código de procedimiento penal.

Estas reformas incluirían aspectos que han generado histórica polémica en el país:

Eliminar la casa por cárcel, las prerrogativas penales, las reducciones de penas y en general todos los beneficios penales.

Reforma el sistema carcelario en Colombia.

Una modificación constitucional: incluir la pena de muerte.

“En Colombia tenemos 200.000 presos y nos cuestan 3 millones y medio al mes cada uno. Y de los 3 millones y medio se gastan en comida el 60 %, que son cuatro comidas al día. En un país donde colombianos honestos y decentes comen una sola vez al día, 7 millones ¿como hijuepuerca yo le voy a estar dando cuatro comidas a un bandido que ha matado, violado, secuestrado y extorsionado? Sin decir sobre los políticos cuánto nos cuestan en las escuelas de caballería. Entonces hay que reformar el sistema penitenciario para que coman una sola vez y que si quieren comer tienen que trabajar. Y dicen ‘ay, muy duro eso, muy duro’. Entonces 7 millones de colombianos que comen una comida al día ¿por qué no les parece duro? Y al que no le guste, pues que nos dé la dirección y le mandamos los presos para que ellos les den las tres comidas”, señaló.

Sobre la Constitución Política, agrega que Colombia tiene una carta magna perfecta y que el problema es que el sistema político económico no la ha cumplido

“Lo único que hay que corregir es pena de muerte. Déjennos cambiar el artículo 11 y metamos pena de muerte para violadores, asesinos de niños y para políticos corruptos cuyas acciones deriven en muerte de colombianos”, concluyó Cuevas.

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