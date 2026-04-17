Santiago Botero, conocido como el ‘hombre del balín’, volvió a provocar polémica tras el lanzamiento de su sede de campaña en Bogotá. El evento se realizó en la avenida Caracas con calle 45 y sirvió como escenario para presentar sus propuestas de cara a las elecciones del 31 de mayo.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su plan de gobierno, sino una actividad realizada en pleno acto político: la entrega de dinero a varios asistentes. Según reveló Caracol Radio, el candidato rifó 25 millones de pesos entre los presentes, entregando 5 millones a cada uno de los cinco ganadores.

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La dinámica se llevó a cabo en medio de propaganda electoral. A los asistentes se les pidió llenar formularios con datos personales y propuestas de negocio, los cuales fueron depositados en cajas para luego elegir al azar a los beneficiarios. La entrega del dinero fue presentada por Botero como un apoyo directo a emprendedores, en línea con su discurso económico.

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Incluso, la campaña ha difundido la posibilidad de entregar montos mayores durante el proceso electoral. En material promocional se menciona que podrían otorgarse hasta 10 millones de pesos a ciudadanos interesados en iniciar o fortalecer sus negocios, acompañado de mensajes que invitan explícitamente a votar por el candidato.

La convocatoria al evento también se hizo mediante mensajes de WhatsApp en los que se prometía apoyo económico “sin intermediarios”. Durante la actividad, Botero y su fórmula vicepresidencial, Carlos Fernando Cuevas, destacaron la entrega del dinero con consignas políticas, reforzando el carácter proselitista del evento.

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#EXCLUSIVA #ElGranReto2026 | En medio de un evento de campaña en la noche de este 16 de abril, el candidato presidencial Santiago Botero rifó $25 millones de pesos para cinco asistentes al mitin: $5 millones para cada uno. La convocatoria fue a través de volantes en los que se… pic.twitter.com/jUQdvD9e6v — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 17, 2026

¿Quién es Santiago Botero, candidato presidencial?

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