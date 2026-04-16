Luis Gilberto Murillo, candidato a la presidencia, reaccionó a la crítica que lanzó el periodista Juan Roberto Vargas hacia los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella por su ausencia en el debate organizado por Noticias Caracol.

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El también excanciller expresó molestia por no haber sido invitado a este espacio y le dijo a Vargas que todas las voces de quienes aspiran a la Casa de Nariño deben ser tenidas en cuentas.

“También es una responsabilidad, Juan Roberto, invitar a todas las voces que existen al debate“, escribió Murillo en sus redes sociales.

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También es una responsabilidad Juan Roberto invitar a todas las voces que existen al debate. No es consecuente su planteamiento con Colombia cuando nos cierran las puertas a otros. @juanrobertovarg https://t.co/ZAh4Q2hEpc — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) April 17, 2026

Cabe mencionar que al debate organizado por el canal de televisión, asistieron únicamente Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Roy Barreras y Claudia López, solamente cuatro de los trece aspirantes que aparecerán en el tarjetón de las elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo.

El reclamo de Juan Roberto Vargas a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Algo que ha marcado la diferencia de esta campaña política a las anteriores sin duda ha tenido que ver con la ausencia de confrontación entre los aspirantes. Después de las consultas interpartidistas, Iván Cepeda dejó en claro que no haría parte de estos escenarios, pues se han caracterizado por estar rodeados de polémica e insultos.

En respuesta a esto, Abelardo de la Espriella se ha sumado a esquivar estos espacios, argumentando que únicamente tiene interes de debatir propuestas en un escenario en el que su contendor y quien puntea en las encuestas, esté presente.

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Así las cosas, Juan Roberto Vargas insistió en que quienes lideran la intención de voto, haga parte de estos espacios de confrontación, como un deber con las audiencias.

“Noticias Caracol reitera que realizar este tipo de debates es una responsabilidad con nuestra audiencia, con el país y con la democracia. Asistir no es un favor a este medio, es un deber con la ciudadanía y con Colombia“, dijo el director de Noticias Caracol.

“Quien aspira a gobernar este país debe estar dispuesto a responder preguntas en público y a contrastar sus ideas y sus propuestas con sus contendores. La democracia no solo se ejerce en las urnas o en la plaza pública. Se ejerce también cuando se confrontan las ideas”, agregó.

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