El senador republicano Bernie Moreno habló con Blu Radio y destacó la transparencia y solidez de las elecciones presidenciales en Colombia tras participar como observador internacional durante la primera vuelta.

Sigue a PULZO en Discover

En varias entrevistas posteriores a la jornada electoral, Moreno aseguró que el sistema colombiano es incluso superior al de Estados Unidos en aspectos de organización, verificación de identidad y escrutinio manual de los votos, calificándolo como “de clase mundial”.

El político afirmó que recorrió distintos puntos de votación en Bogotá y quedó impresionado con el funcionamiento de las instituciones electorales colombianas.

Según explicó, informó directamente al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio que los comicios fueron “completamente libres y bien hechos”.

Lee También

Además, aseguró que Trump se refirió en el sentido de que considera a Colombia un aliado estratégico y de que respeta plenamente la decisión democrática de los ciudadanos.

Moreno también descartó haber encontrado irregularidades durante su observación y defendió la fortaleza histórica de las instituciones democráticas del país.

Frente a las críticas y cuestionamientos sobre los resultados electorales, insistió en que el próximo presidente será elegido únicamente por el pueblo colombiano. Finalmente, confirmó que regresará a Colombia para participar como observador internacional en la segunda vuelta presidencial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.