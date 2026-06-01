“Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente” Con ese mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro encendió nuevamente el debate sobre su papel en la campaña presidencial, justo después de que Iván Cepeda avanzara a la segunda vuelta electoral y varios sectores del petrismo le pidieran involucrarse más activamente para intentar revertir la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella en la primera ronda.

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La frase ha despertado preguntas inmediatas: ¿qué significa que Petro se pondrá al frente? ¿Puede hacerlo legalmente siendo presidente? ¿Tiene que renunciar? ¿Qué consecuencias podría enfrentar?

Las respuestas pasan por varios escenarios políticos y jurídicos.

La primera posibilidad es que Petro participe de manera abierta en la campaña sin abandonar la Presidencia. Es, probablemente, la alternativa más sencilla desde el punto de vista práctico, pero también la más polémica desde el punto de vista jurídico.

La Constitución (en el artículo 127) y las normas disciplinarias establecen que los servidores públicos tienen restricciones para intervenir en política. En el caso del presidente, el debate jurídico es más complejo porque no tiene un superior jerárquico que pueda sancionarlo directamente y cualquier investigación debe tramitarse ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

De hecho, actualmente ya existen varios procesos abiertos por presunta participación en política relacionados con discursos, publicaciones en redes sociales y pronunciamientos realizados durante la campaña presidencial.

Si Petro decidiera encabezar eventos políticos, asistir a concentraciones de campaña, pedir expresamente el voto por Iván Cepeda o atacar directamente a sus rivales electorales, es casi seguro que se presentaran nuevas denuncias.

Sin embargo, incluso en ese escenario, los tiempos juegan a favor del mandatario. Los procesos de la Comisión de Acusación suelen tardar meses o incluso años. Existen investigaciones contra presidentes y exmandatarios que permanecen abiertas durante largos periodos sin llegar a una decisión definitiva.

Por esa razón, algunos sectores consideran que el costo jurídico inmediato para Petro sería limitado, aunque el impacto político podría ser mucho mayor. Eso, además, sería una estrategia descarada del presidente, que cerraría su cuatrenio con un hecho completamente inédito que, posiblemente, lo sacaría de cualquier posibilidad de volver a la política en un futuro.

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¿Petro va a renunciar a la presidencia?

Aunque varios simpatizantes han sugerido que Petro abandone el cargo para liderar sin restricciones la campaña de Iván Cepeda, ese camino enfrenta importantes obstáculos institucionales.

La renuncia de un presidente en Colombia no es automática. Debe ser presentada formalmente ante el Congreso de la República, que es la autoridad encargada de aceptarla o rechazarla. Mientras el Congreso no tome una decisión, el mandatario continúa ejerciendo sus funciones.

Además, el trámite podría tomar varios días o incluso semanas dependiendo del momento político y de las discusiones que se generen alrededor de una eventual salida anticipada del jefe de Estado.

Si la renuncia fuera aceptada, asumiría la vicepresidencia de la República hasta completar el periodo constitucional o hasta que se surtieran los procedimientos correspondientes establecidos por la Constitución. Es decir, Francia Márquez sería quien tome el control hasta el 7 de agosto, día en el que se posesionará el nuevo gobierno.

En términos políticos, una renuncia de Petro a pocas semanas de terminar su mandato sería una decisión de enorme impacto y sin precedentes recientes en Colombia. Pero no es del todo descabellada cuando se analizan las últimas palabras del presidente: en diferentes espacios, él ha sido enfático al decir que no se siente feliz en la Casa de Nariño.

Existe una tercera vía que algunos expertos consideran más probable: mantenerse como presidente, pero intensificar su actividad política dentro de una zona gris jurídica.

Esto implicaría seguir utilizando discursos públicos, entrevistas, redes sociales y eventos gubernamentales para enviar mensajes políticos sin realizar llamados explícitos al voto.

Precisamente esa ha sido una de las principales controversias durante los últimos meses. Los críticos del mandatario sostienen que ha respaldado indirectamente a Iván Cepeda mediante mensajes y publicaciones que, aunque no siempre contienen una solicitud directa de apoyo electoral, sí pueden interpretarse como intervenciones políticas.

Esta estrategia le permitiría mantener una fuerte presencia en el debate público sin asumir los costos de una participación electoral completamente abierta.

También existe una cuarta posibilidad: convertirse en el principal articulador político detrás de bambalinas. En este escenario, Petro no tendría que asistir a eventos de campaña ni asumir un protagonismo visible. Podría concentrarse en coordinar alianzas, promover acuerdos con otros sectores políticos y ayudar a consolidar apoyos para Cepeda sin exponerse tanto a cuestionamientos legales, aunque ese nunca ha sido su fuerte. De hecho, quienes hicieron toda esa gestión para que él llegara a la presidencia fueron Armando Benedetti y Roy Barreras. Este primero trabaja en el Gobierno y también debería renunciar a su cargo como ministro del Interior para unirse a la campaña y el segundo, ya anunció su apoyo a Cepeda.

Todos conocen las molestias que he tenido con @RoyBarreras y @AABenedetti pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo.

Solos los torpes politicos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo.

Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo… — pastor Alfredo saade (@alfredosaadev) June 1, 2026

Por ahora, el mensaje del presidente no aclara cuál de estas rutas piensa seguir. Lo único claro es que la frase “yo mismo me pondré al frente” llega en un momento decisivo de la campaña presidencial y seguramente aumentará el escrutinio sobre cada uno de sus movimientos durante las próximas semanas.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.