Este viernes, primero de mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a cientos de personas en Medellín en medio de la celebración del Día del Trabajador, con la idea de hablar acerca de diferentes temas de su Gobierno, como por ejemplo las cuestiones de salud, de trabajo, condiciones laborales y mucho más.

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Desde allí, el presidente, que no puede participar en política según la Constitución Política del Estado, tiró algunas frases en las que rompería esa regla, ya que hace alusión a la contienda electoral que se aproxima, a lo que venía pasando en el país antes de que él llegara a la presidencia y mucho más.

Y ya tocando directamente el tema de las elecciones, agregó: “Hay unas elecciones presidenciales. No me puedo meter en ellas, ustedes decidirán libremente, pero este Gobierno garantizará que su voto sea libre, digno y libre, porque hace mucho dejamos de ser esclavos. Hace mucho dejamos de creer mentiras. Hemos sufrido y hemos gozado. No hay familia colombiana que no haya sufrido en esta violencia de 75 años, pero no hay familia colombiana tampoco que no haya sufrido al menos un día y ahora se trata de gozar mucho más de la vida y no sufrir los dolores que trae la oligarquía colombiana sembrando los campos de la muerte y sembrando el corazón de pánico”.

Además, aseguró que espera que en las elecciones que se aproximan las personas no elijan el “raquitismo en la vida y pobreza”, sino que por el contrario que se siga abriendo la puerta al progreso, pero “no para unos pocos, sino para que toda la sociedad y juventud pueda gozarse las oportunidades”.

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Por qué el presidente no puede participar en política

Ahora, hay que tener en cuenta que esta es una falla porque el presidente no puede participar en política ni incitar a un voto en específico, puesto que, según está establecido en la constitución, así se “garantiza la neutralidad del Estado, la equidad en las contiendas electorales y se evita el uso de recursos públicos para favorecer candidatos”.

Además, lo que se busca es que el presidente sea el jefe de Estado, no solo de un partido, garantizando que la maquinaria estatal no se ponga al servicio de una campaña.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.