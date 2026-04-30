Una frase del presidente Gustavo Petro llamó la atención durante un evento en La Guajira y desató todo tipo de reacciones. En medio de un discurso sobre transformaciones sociales, el mandatario hizo referencia a su salida del poder en 2026.

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En ese momento, soltó una confesión que sorprendió a los asistentes. “No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”, dijo el jefe de Estado, al referirse al día en que dejará la Casa de Nariño.

La frase de Petro sobre su salida que desató reacciones

El comentario no fue el único que tuvo eco. Durante su intervención, Petro insistió en que su proyecto político debe continuar más allá de su mandato. “No importa que se acabe el 7 de agosto, no importa, podemos continuar. No para hacer un continuismo, que no sirve, sino para profundizar más las transformaciones”.

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El presidente Gustavo Petro hizo una inesperada confesión sobre su salida de la Casa de Nariño: “No sé dónde voy a dormir”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/D3PFXdfgVt — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

Además, el mandatario reconoció fallas dentro de su gobierno y habló de los retos que ha enfrentado. “Errores que hemos cometido, son ciertos, pero se debe garantizar más éxitos en el futuro, capaces de las reformas. Problemas que yo mismo he tenido”, afirmó desde el atril.

En ese mismo escenario, Petro también se refirió a la política económica del país, especialmente a las decisiones del Banco de la República. Aprovechó para agradecer que no se hayan incrementado más las tasas de interés, aunque pidió que se reduzcan.

La relación entre el Gobierno y el banco emisor ha estado marcada por tensiones. Incluso, el presidente había ordenado romper relaciones tras una subida de tasas en el pasado, lo que provocó la salida del ministro de Hacienda de una reunión clave.

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Finalmente, Petro volvió a poner sobre la mesa su idea de convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, aclaró el alcance de esa propuesta en su discurso. “Quiero invitar a Colombia a no cambiar la Constitución de 1991, ya que es democrática y favorable. No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle a la actual. Dos grandes capítulos de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso y el capítulo de la lucha anticorrupción para vencer esa enfermedad”.

Las declaraciones del presidente se dan en un momento clave de su gobierno y abren nuevamente el debate sobre el rumbo político del país

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.