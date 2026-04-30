Un video publicado por Blu Radio volvió a poner en el centro al presidente Gustavo Petro, luego de que se conociera una grabación en la que aparece viajando en una avioneta que habría pertenecido a Diego Marín, alias ‘papá pitufo’, señalado como el ‘zar del contrabando’.

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Según la información revelada, la grabación fue hecha el viernes 12 de noviembre de 2021 a las 8:01 de la mañana. En las imágenes, además del entonces candidato presidencial, aparece un hombre no identificado que lleva tapabocas. Ese mismo día, Petro llegó a Buenaventura, donde dio un discurso centrado en la lucha contra el contrabando.

Qué se sabe del video de Petro y su vínculo con alias ‘Papá Pitufo’

El episodio ha cobrado relevancia porque, años después, el propio mandatario se refirió a ese momento. El 16 de febrero de 2025, ya como presidente, aseguró que Diego Marín habría intentado infiltrar su campaña presidencial. “El primer contacto lo estableció él a partir de ponerme una trampa en un viaje a Cali y de ahí sé que la política vallecaucana está inflitrada por Marín, que creo que es de allá; esa es su tierra”, dijo Petro al respecto.

La controversia se suma a nuevas revelaciones conocidas recientemente sobre posibles contactos entre el entorno del presidente y el contrabandista. Petro confirmó que sostuvo una conversación con Gonzalo Boye, abogado en España de Marín, con el objetivo de buscar su sometimiento a la justicia colombiana.

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El mandatario explicó los detalles de ese diálogo: “En mi conversación con Gonzalo Boye, él expresó que Diego Marín temía que a su regreso lo mataran y yo solicité su entrega al gobierno nacional y que daría las garantías para entregarlo con vida a la Fiscalía. Lo único que quiero es que Diego Marín diga toda la verdad ante el tribunal colombiano”, afirmó Petro en X.

#ExclusivoBlu El video que muestra a Gustavo Petro en avioneta vinculada a ‘Papá Pitufo’ durante su campaña #HoyEnBlu pic.twitter.com/uZwq3oY5fV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 30, 2026

Estas declaraciones se conocen en medio de una creciente controversia por audios revelados en los que se mencionan supuestos ofrecimientos de beneficios judiciales sin participación de la Fiscalía, presuntamente por parte de funcionarios del Gobierno. Entre los nombres mencionados aparece Jorge Lemus, quien se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Inteligencia.

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Además, se ha señalado que habría existido una reunión entre el presidente y el abogado de ‘Papá Pitufo’ en el Hotel Tequendama, en Bogotá, la cual habría durado cerca de una hora. Este encuentro, sumado a los audios, ha intensificado el debate político.

Los señalamientos sobre vínculos entre el contrabandista y la campaña de Petro no son nuevos. El propio presidente reconoció anteriormente que Marín habría intentado ingresar 500 millones de pesos a su campaña en 2022. Sin embargo, aseguró que estos recursos fueron devueltos y que el hecho quedó registrado.

El video ahora divulgado revive las dudas sobre ese episodio y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los posibles acercamientos entre figuras del contrabando y la política nacional.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.