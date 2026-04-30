El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla ratificó la libertad de Nicolás Petro Burgos en segunda instancia. La autoridad judicial confirmó el auto que el Juzgado 14 Penal Municipal emitió originalmente el 19 de diciembre de 2019.

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#ATENCIÓN | Nicolás Petro no irá a prisión tras nueva imputación de cargos por presunto direccionamiento de contratos de la Gobernación del Atlántico. pic.twitter.com/SXLQgpV60p — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) April 30, 2026

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Este despacho se abstuvo de imponer una medida de aseguramiento contra el investigado. La justicia basó su determinación en los argumentos presentados dentro de “la parte motiva de la providencia”.

El caso actual vincula a Petro Burgos con el presunto direccionamiento irregular de contratos públicos. Dichos eventos habrían ocurrido durante su gestión política en la Gobernación del Atlántico.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrenta dos procesos judiciales activos que lo tienen en el centro de la polémica desde hace tres años, en un caso mediático.

El primer proceso inició en julio de 2023, cuando fue capturado en su apartamento en el norte de Barranquilla. La Fiscalía sostenía que había material probatorio que señalaba que habría recibido dinero de dudosa procedencia para beneficio propio.

La Fiscalía sostiene que el acusado admitió haber recibido dinero destinado a la campaña presidencial de su padre, proveniente de Samuel Santander Lopesierra, extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso Turco Hilsaca.

En caso de ser encontrado culpable de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, podría recibir una condena de entre 9 y 30 años de prisión, más multas millonarias e inhabilidades para ejercer cargos públicos.

En el segundo proceso, Nicolás Petro es investigado por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento, tráfico de influencias y peculado por apropiación, relacionados con la presunta apropiación de recursos públicos para programas sociales en el Atlántico.

La Fiscalía señala que habría influido en la adjudicación de cinco contratos que superan los 3.000 millones de pesos, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social.

Por otra parte, la Fiscalía presentó el documento oficial del Departamento del Tesoro estadounidense, del 24 de octubre de 2025, en el que se sanciona a Gustavo Petro, su hijo, su esposa y un colaborador, confirmando la inclusión de Nicolás Petro en la llamada Lista Clinton.

El 27 de abril de 2026, la Fiscalía pidió una sanción de hasta cinco días de arresto contra Nicolás Petro por no acudir a audiencias presenciales, argumentando que las razones expuestas por la defensa perdían sustento frente a publicaciones que lo ubicaban de viaje durante ese mismo periodo.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.