En medio de las decisiones de Gustavo Petro en el panorama económico de Colombia, una persona que hizo parte de su más cercano núcleo familiar está en medio de una particular complicación.

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Si bien el tema no repercute mayor gravedad, el periodista Melquisedec Torres sacó a relucir el tema que no pasa desapercibido en medio del contexto político y electoral que se vive actualmente.

¿Qué pasó con la cuenta de X (Twitter) de Day Vásquez?

Day Vásquez informó del cierre inesperado de su cuenta en X (antes conocido como Twitter) por pérdida y reportó la situación desde un espacio alternativo (DayVasquez78735, creado en agosto de 2023).

Lo llamativo, de acuerdo con el seguimiento de Melquisedec Torres, es que ese problema se presentó luego de que la exnuera del presidente de Colombia lanzó una advertencia.

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“El día que yo en verdad decida abrir la boca, vuelan cabezas. Sin excepciones. Y ese día se está acercando”, escribió Vásquez, en un mensaje replicado en una captura de pantalla por el periodista, aunque no es posible observar la fecha precisa.

De ahí, el comunicador indicó que la cuenta de X fue “bloqueada o hackeada”, mientras que la exesposa de Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario, indicó que busca recuperarla pronto.

Recientemente se divulgaron expedientes del caso de Vásquez y el hijo de Petro, en medio de una investigación que luego de tres años sigue en vilo sobre los responsables del caso.

Parece importante recalcar que no se tienen mayores detalles sobre el caso de la cuenta de X de Day Vásquez, espacio en el que ella ha señalado varios temas que salpican al presidente colombiano.

De igual manera, no hay claridad sobre qué pasó exactamente con ese espacio digital, que al no estar disponible se convierte en un enredo para ella. Esta fue la publicación de Torres sobre lo sucedido:

Atentos. Después de que la ex esposa del hijo mayor del Presidente anunció que se estaba acercando el día de “abrir la boca”, fue bloqueada o hackeada la cuenta de @DayVasquezc Por ahora tiene una cuenta alternativa @DayVasquez78735 pic.twitter.com/et2RVuCzGo — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) April 8, 2026

¿Quién es Day Vásquez?

Daysuris del Carmen Vásquez Castro, conocida públicamente como Day Vásquez, es una mujer barranquillera que cobró relevancia nacional al convertirse en la testigo principal del escándalo de corrupción que involucra a su exesposo, Nicolás Petro Burgos.

Vásquez creció en el popular barrio Santo Domingo de Barranquilla y estuvo vinculada al entorno político local mucho antes de su matrimonio con el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, participando activamente en diversas campañas en el departamento del Atlántico.

El punto de giro en su vida ocurrió en marzo de 2023, cuando decidió revelar públicamente presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Vásquez denunció que su expareja recibió grandes sumas de dinero de dudosa procedencia, destinadas originalmente a fines electorales pero que habrían sido desviadas para lujos personales.

Esta confesión desató una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la Nación, derivando en la captura de ambos en julio de ese mismo año bajo cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En la actualidad, la situación jurídica de Day Vásquez se rige por un principio de oportunidad avalado por la justicia colombiana. Este acuerdo le otorga inmunidad penal a cambio de su colaboración efectiva y el testimonio en contra de otros implicados en la red de corrupción.

Para mantener este beneficio, Vásquez ha tenido que ejecutar la devolución de sumas de dinero y bienes, además de comprometerse a comparecer en las audiencias preparatorias y el juicio oral que se adelanta contra Nicolás Petro en este 2026.

Recientemente, su figura ha vuelto a ser noticia debido a la seguridad de sus comunicaciones. En abril de 2026, la mujer denunció intentos de vulneración a sus cuentas de redes sociales, justo cuando advirtió que revelará nuevos datos sensibles para el proceso judicial.

Vásquez continúa bajo un esquema de protección especial, consolidándose como una pieza clave para el sistema judicial en el esclarecimiento de uno de los casos de financiación política más polémicos de la historia reciente del país.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.