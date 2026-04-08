Se registran problemas de orden público en el aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en medio de una nueva jornada de protestas de taxistas.

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De acuerdo con reportes preliminares, varios conductores bloquearon el carril exclusivo destinado para taxis, lo que provocó congestión y complicaciones en la movilidad dentro de la terminal aérea.

Ante la situación, unidades del UNDMO hicieron presencia en el lugar e intervinieron para dispersar a los manifestantes, en un intento por recuperar el flujo vehicular y evitar mayores afectaciones.

El Aeropuerto El Dorado emitió una alerta a los viajeros para que anticiparan sus desplazamientos ante los bloqueos en la movilidad. A través de su cuenta en X, recomendó salir con tiempo, buscar rutas alternas y mantenerse en contacto con las aerolíneas para evitar contratiempos.

Por su parte, Transmilenio informó hacia las 5:55 de la tarde que implementó desvíos en sus rutas y suspendió temporalmente el servicio del alimentador Aeropuerto debido a la situación. Más tarde, sobre las 7:09 p. m., confirmó que los desvíos se levantaron y la operación volvió a la normalidad.

Hasta ahora, no hay claridad sobre las razones que motivaron las protestas, ni un balance oficial sobre posibles personas heridas o víctimas fatales tras los enfrentamientos con la fuerza pública.

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