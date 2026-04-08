Se registran problemas de orden público en el aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en medio de una nueva jornada de protestas de taxistas.
De acuerdo con reportes preliminares, varios conductores bloquearon el carril exclusivo destinado para taxis, lo que provocó congestión y complicaciones en la movilidad dentro de la terminal aérea.
Ante la situación, unidades del UNDMO hicieron presencia en el lugar e intervinieron para dispersar a los manifestantes, en un intento por recuperar el flujo vehicular y evitar mayores afectaciones.
Lee También
Sorprendieron a ladrones robando furgón en Bogotá y uno de ellos tenía brazalete del Inpec Posible nombre y más pistas del hombre de pelo blanco que roba en El Dorado; tendría 6 condenas [Video] Los pillaron consumiendo en el Parque de los Hippies y se les pasó la traba limpiando la calle Asesinaron a tiros a empresario, hermano de excogresista; iba armado y lo atacaron desde motoVer esta publicación en Instagram
El Aeropuerto El Dorado emitió una alerta a los viajeros para que anticiparan sus desplazamientos ante los bloqueos en la movilidad. A través de su cuenta en X, recomendó salir con tiempo, buscar rutas alternas y mantenerse en contacto con las aerolíneas para evitar contratiempos.
Por su parte, Transmilenio informó hacia las 5:55 de la tarde que implementó desvíos en sus rutas y suspendió temporalmente el servicio del alimentador Aeropuerto debido a la situación. Más tarde, sobre las 7:09 p. m., confirmó que los desvíos se levantaron y la operación volvió a la normalidad.
Hasta ahora, no hay claridad sobre las razones que motivaron las protestas, ni un balance oficial sobre posibles personas heridas o víctimas fatales tras los enfrentamientos con la fuerza pública.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO