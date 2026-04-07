Un estremecedor crimen sacudió al barrio San Vicente, norte de Cali, luego de que el empresario Carlos Arturo Paz Cardona fuera asesinado a manos de sicarios que le dispararon desde una moto. Los hechos ocurrieron a plena luz del día del pasado lunes 6 de abril y se conoció que el ultimado era hermano de Ana Cristina Paz Cardona, exrepresentante a la Cámara por el Valle y de la Alianza Verde.

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De la víctima se estableció que se trataba de un militar retirado y de 47 años. Además, era socio de la empresa BIO-Aseo ESP, dedicada a la recolección de desechos y al tratamiento de aguas residuales en la capital vallecaucana. También ejercía desde 2024 como consultor de seguridad.

De acuerdo con información de El Tiempo, el asesinato se dio exactamente en la avenida 5a #24n-89, a donde miembros de la Policía y el CTI de la Fiscalía llegaron para acordonar la zona, hacer el levantamiento del cuerpo y adelantar investigaciones.

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Por ahora, las autoridades tienen dos hipótesis. La primera habla de una aparente resistencia a un hurto, aunque la segunda no descarta que detrás haya un lío societario con los negocios de la víctima del homicidio.

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Frente a ello, la hermana de Paz Cardona detalló en El Tiempo que los asesinos motorizados se le llevaron una cadena y su arma. No obstante, puso su duda en que se trate de un simple robo, ya que los criminales no se llevaron los celulares.

“Inicialmente la Policía habla de un hurto porque se le llevaron una cadena y la manicartera donde tenía su arma con todos los permisos y salvoconductos. Lo raro es que por qué si se trató de un robo no se llevaron los celulares que tenía”, declaró la excongresista en el periódico citado.

A su vez, la exintegrante de la Alianza Verde aseguró al diario mencionado que su hermano no tenía amenazas y que estaba iniciando su carrera como empresario del sector de aseo junto con dos socios.

“No nos habló de extorsiones ni nada por el estilo”, complementó la exrepresentante en El Tiempo.

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Homicidios reportados en Colombia

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