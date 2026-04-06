En un mundo que cada vez le abre más las puertas a las mujeres dentro del ámbito empresarial, desde Pulzo.com se creó el ‘workshop’ ‘Florece y factura: mujeres tomando las riendas’, el cual tendrá lugar este jueves 9 de abril en las intalaciones de Pulzo. Para asisitir, puede inscribirse en el siguiente link.

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Este encuentro tiene como objetivo llegar a mujeres, madres cabezas de hogar y administradoras con espíritus innovadores que deseen ahondar en temas de empleabilidad, finanzas personales, emprendimiento y asociatividad sin enredos.

Más que un encuentro tradicional, esta iniciativa propone un espacio de conexión con metas, ideas y redes de apoyo. Durante dos horas, entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m., las asistentes podrán participar en charlas, estaciones interactivas y sesiones dinámicas con expertas de diversos sectores.

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El evento contará con una estructura basada en cuatro ‘hubs’ temáticos, diseñados para ofrecer contenidos útiles, directos y sin rodeos. En el primero, titulado ‘Ahí te vi mal, pero todo bien’, se hará un ejercicio en vivo de revisión de perfiles de LinkedIn con recomendaciones prácticas. Además, se abordarán estrategias para negociar el salario y mejorar la comunicación en procesos de selección.

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En el segundo espacio, ‘Libres y con plata’, las conversaciones girarán en torno a la relación con el dinero. A través de un formato cercano, se responderán dudas sobre errores financieros comunes, mientras que un taller breve explicará cómo dar el paso de ahorrar a invertir de forma sencilla.

El tercer ‘hub’, ‘Shark-fem’, pondrá el foco en el emprendimiento, donde varias participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ideas de negocio en un formato ágil, recibiendo retroalimentación para fortalecer sus propuestas. También habrá un espacio enfocado en organización del tiempo y educación, pensado para quienes buscan avanzar en su formación académica.

Para el cierre, ‘Asociadas y autónomas’ reunirá voces expertas en una conversación tipo pódcast sobre autonomía económica y trabajo colectivo, destacando experiencias reales que inspiran a otras mujeres a construir redes y oportunidades.

Entre los aliados que acompañaran y brindarán su experiencia en este espacio se encuentran el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Agricultura, Fincomercio y la Fundación Universitaria de la Rioja (UNIR), entre otros.

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‘Florece y factura’ se perfila como una oportunidad para que más mujeres tomen las riendas de su vida, fortalezcan sus habilidades y encuentren herramientas prácticas para avanzar con confianza en distintos ámbitos.

* Pulzo.com se escribe con Z