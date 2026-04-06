Se trata de Friendly Franchisees Corporation (FFC), propiedad de Harshad Dharod, que opera cerca de 65 a 67 restaurantes de la cadena en la nación norteamericana.

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Entre las entidades involucradas con la franquicia figuran Sun Gir, Inc., Senior Classic Leasing, DFG Restaurants, Second Star Holdings y Third Star Investments, las cuales solicitaron que sus casos fueran gestionados de manera conjunta ante un tribunal, detalló el medio Restaurant Business.

De acuerdo con los documentos judiciales, tanto los activos como los pasivos de estas compañías que componen la franquicia se sitúan por debajo de los 50.000 dólares, agrega ese medio.

La empresa matriz aclaró que esta situación responde a dificultades específicas del franquiciado y no afecta al resto de locales de la marca, que continúa operando con normalidad.

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La quiebra se produce en un contexto complejo para la industria de comida rápida, afectada por la disminución de clientes debido al aumento de precios y por el incremento en los costos de alimentos y mano de obra.

En California, el salario mínimo de 20 dólares por hora ha presionado aún más a los operadores. Además, las ventas de la cadena en EE. UU. cayeron un 6% el último año, reflejando el difícil panorama del sector.

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