En Colombia hubo preocupación luego de que saliera una versión de que Frisby España ganase, supuestamente, el pleito legal que tiene con su contraparte en Sudamérica. No obstante, la emblemática marca del suelo ‘cafetero’ aseguró que el proceso “no ha culminado” y que su disputa sigue vigente.

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“El proceso legal principal no ha culminado… En consecuencia, cualquier afirmación sobre un cierre definitivo del proceso o de la pérdida de nuestra marca no corresponde a la realidad“, aseguró Frisby original a través de un comunicado

Esto surge a raíz de que el CEO de la marca con la que está la pelea, la española, aseguró que la batalla legal había terminado con un fallo a su favor. “No podemos hacer una infracción a una marca que no existe”, aseguró en Caracol Radio el catalán Charles Dupont, quien aseguró que la franquicia de restaurantes de pollo debía indemnizarlo con una suma de 700.000 euros (2.960’370.000 pesos colombianos).

Sin embargo, Frisby Colombia aseguró que no se trataba de una conclusión del caso, sino de una revocatoria a una medida cautelar que dio un juzgado español, que originalmente solicitó a la marca española detenerse de promocionar sus productos.

“La revocatoria de estas medidas cautelares corresponde únicamente a una de las múltiples actuaciones en curso dentro de procesos de naturaleza administrativa y judicial, las cuales aún no han concluido y serán los que determinen el resultado final”, explicó la empresa colombiana.

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