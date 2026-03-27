Meta (compañía dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp) está implementando cambios estructurales que incluyen trabajo remoto para algunas áreas y nuevos despidos masivos.

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Al menos dos divisiones, entre ellas dispositivos portátiles y publicidad, recibieron la orden de operar desde casa mientras la compañía avanza en un proceso de reestructuración enfocado en la inteligencia artificial, detalla Yahoo Finance.

La empresa evalúa recortar hasta el 20% de su plantilla global, lo que podría afectar a más de 16.000 empleados de los cerca de 79.000 que tenía al cierre de 2025, añade ese medio.

Estos ajustes buscan reducir costos y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, en medio de una caída cercana al 3% en el valor de sus acciones en el último año.

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Uno de los cambios más llamativos es la nueva estructura organizativa, donde cada gerente supervisará hasta 50 ingenieros, el doble del promedio habitual en el sector tecnológico.

Esta medida pretende simplificar jerarquías, aunque expertos advierten riesgos operativos y organizacionales a mediano plazo.

Además, Meta continúa priorizando inversiones en áreas como la realidad aumentada y la inteligencia artificial, mientras aplica incentivos en acciones para directivos.

Sin embargo, analistas señalan que estos cambios podrían generar problemas internos y afectar la estabilidad de la compañía en el futuro.

En Colombia, Meta domina casi todo el ecosistema digital en el país. La mayoría usa al menos una de sus plataformas, y muchos usan varias al mismo tiempo, lo que convierte a la empresa en el actor más fuerte de redes sociales en el país. Cifras no oficiales estiman que entre 40 y 45 millones de personas en Colombia usan sus redes sociales.

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