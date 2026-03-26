La compañía de transporte Crosby Enterprises, LLC anunció que varias de sus subsidiarias —Crosby Tugs, Crosby Dredging y Crosby Marine Transportation— se acogieron voluntariamente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, con el objetivo de llevar a cabo una reestructuración financiera, señala Yahoo Finance.

Sigue a PULZO en Discover

Las solicitudes fueron presentadas el 23 de marzo de 2026 ante el Tribunal de Bancarrota del Distrito Este de Luisiana. La compañía busca reorganizar su deuda garantizada, fortalecer su balance y mantener su posición como un actor relevante en el sector de transporte y servicios marítimos, añade ese medio.

A pesar del proceso, Crosby aseguró que continuará operando con normalidad, sin interrupciones en sus servicios de remolque y dragado para clientes actuales y nuevos.

Como parte del procedimiento, presentó mociones iniciales para garantizar la continuidad del negocio, incluyendo el pago sin cambios de salarios y beneficios a sus empleados, así como el cumplimiento de obligaciones con proveedores en condiciones habituales.

Lee También

Además, la empresa obtuvo financiación adicional para asegurar liquidez durante el proceso, lo que le permitirá sostener sus operaciones mientras busca socios estratégicos y alcanza un nivel de deuda sostenible a largo plazo.

Para este proceso, Crosby contrató asesores legales, financieros y de reestructuración especializados que acompañarán la reorganización.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.