BBVA Colombia cerró 2025 con utilidades por $458.195 millones y un fuerte impulso en financiación sostenible, alcanzando $22,5 billones, lo que representó un crecimiento de 85% frente a 2024.

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Estos recursos se destinaron tanto a iniciativas sociales como ambientales: $10 billones apoyaron vivienda, emprendimiento y desarrollo regional, mientras que $12,5 billones se enfocaron en proyectos de acción climática y transición hacia una economía baja en carbono.

El impacto social fue significativo, beneficiando a más de 10.800 familias con acceso a vivienda, 2.000 microempresas, 170 productores y 421 pymes lideradas por mujeres.

Además, se canalizaron recursos hacia zonas afectadas por el conflicto (ZOMAC) y se apoyaron más de 60 empresas en la Amazonía en sectores sostenibles.

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En el frente ambiental, el banco lideró iniciativas como el primer bono de biodiversidad en Colombia, movilizando $877.000 millones, y proyectos de uso sostenible del agua por $157.000 millones mediante el Bono Azul.

En términos financieros y operativos, la cartera empresarial creció 11,5% y la entidad fortaleció su presencia internacional con una nueva oficina en Panamá.

También avanzó en digitalización con mejoras en su app, nuevas soluciones de pago y una red de más de 60.000 corresponsales, consolidando su alcance en el país.

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