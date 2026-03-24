En una apuesta por la transformación digital del país, Nequi anunció el lanzamiento de un robusto programa de formación gratuita enfocado en tecnología. La iniciativa busca capacitar a miles de colombianos en inteligencia artificial y computación en la nube, dos de las áreas con mayor proyección y demanda en el mercado laboral global actualmente.

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El proceso de registro se diseñó para eliminar barreras de entrada y facilitar la masificación del conocimiento. Los interesados deben ingresar al sitio oficial y seguir estos pasos:

Entre a la página web oficial del programa (dando clic en este enlace).

Ingrese su nombre completo.

Proporcione su correo electrónico de contacto.

Registre su número de celular, vinculado a su cuenta de Nequi.

El programa, desarrollado en el marco de la alianza AWS Entrena Colombia, ofrece contenidos 100 % digitales y en español. Los participantes podrán acceder a módulos bajo demanda y complementar su aprendizaje con charlas en vivo lideradas por expertos del sector.

Aunque la formación está dirigida principalmente a los usuarios de Nequi Negocios —plataforma que agrupa a emprendedores, independientes y mipymes—, el beneficio se extiende a más personas. El requisito fundamental para acceder es contar con una cuenta activa en la aplicación Nequi.

Esta convocatoria dispone inicialmente de 300.000 cupos gratuitos, contribuyendo a la meta nacional de AWS de capacitar a medio millón de personas para el año 2028.

¿Cuáles son las ventajas de aprender inteligencia artificial?

En un entorno laboral cada vez más automatizado, la formación en inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una opción de especialización técnica para convertirse en un requisito estructural. Según recientes informes del sector, el dominio de estas herramientas ofrece beneficios directos en productividad, permitiendo a los profesionales automatizar tareas repetitivas y reducir errores humanos en procesos administrativos y analíticos. De acuerdo con datos de consultoras globales, la implementación de IA puede multiplicar la eficiencia en áreas como finanzas y atención al cliente. Además, aprender a gestionar modelos generativos y sistemas de datos otorga una ventaja salarial significativa, ya que la demanda de perfiles capacitados supera actualmente la oferta disponible. Para los estudiantes, las ventajas incluyen un aprendizaje personalizado y la capacidad de procesar grandes volúmenes de información en menor tiempo. No obstante, las autoridades educativas enfatizan que el valor real no reside solo en el uso de la tecnología, sino en el desarrollo de un criterio humano para supervisar y aplicar estas herramientas de manera ética y estratégica en las organizaciones.

¿Cómo hacer un Nequi para negocio?

Nequi ha fortalecido su ecosistema para emprendedores a través de Nequi Negocios, una funcionalidad diseñada para facilitar el recaudo de dinero sin costos de comisión. Esta herramienta permite a los trabajadores independientes y dueños de establecimientos gestionar sus ventas de forma digital y profesional.

(Vea también: Abren curso de inglés gratis en Bogotá: así puede inscribirse antes de que cierren cupos)

Para hacer el registro, los usuarios deben ingresar a su aplicación habitual y seguir estos pasos:

Acceso: en la sección de ‘destacados’, seleccione la opción ‘mi negocio’.

Vinculación: lea los beneficios, acepte los términos y condiciones, e ingrese los datos solicitados sobre su actividad comercial.

Activación: tras confirmar el correo electrónico, descargue la aplicación Nequi Negocios desde Play Store o App Store.

Una vez configurado, el perfil permite generar un Código QR Negocios gratuito para recibir pagos inmediatos. Además, para dispositivos Android con tecnología NFC, la plataforma habilita la opción de usar el celular como datáfono, simplificando las transacciones sin necesidad de hardware adicional.

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