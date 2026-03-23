El Icetex anunció un nuevo beneficio dirigido a quienes tienen buen comportamiento de pago y desean terminar antes su deuda. Se trata de una condonación parcial del capital para los usuarios que decidan cancelar anticipadamente su crédito educativo.

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La entidad explicó que esta medida busca premiar a quienes han cumplido con sus cuotas y al mismo tiempo facilitar que más estudiantes accedan a recursos para educación superior. El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, destacó que la iniciativa permite cerrar la deuda antes de lo previsto y reducir el dinero que aún queda por pagar.

“El beneficio de condonación parcial por pago anticipado es la gran oportunidad de terminar antes la deuda, ahorrar dinero y permitir que más estudiantes colombianos accedan a educación superior con esos recursos”, afirmó el directivo.

El monto que se perdona no es igual para todos los usuarios. Según explicó la entidad, el porcentaje de condonación depende del tiempo que falte para terminar el crédito. Es decir, mientras más años adelante el pago total el beneficiario, mayor será el capital que puede ser perdonado.

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Cómo aplicar a condonación de créditos Icetex

El beneficio aplica únicamente para quienes estén en etapa de amortización, es decir, para personas que ya terminaron sus estudios y actualmente están pagando el crédito. Además, deben estar al día con las cuotas y haber cumplido puntualmente los últimos 12 pagos.

Otro requisito importante es haber pagado al menos el 10 % del total del crédito y contar con un saldo igual o superior a cuatro salarios mínimos. Estas condiciones buscan que el beneficio llegue a quienes han mantenido un historial positivo y aún tienen una parte importante de la deuda pendiente.

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Para acceder a la condonación parcial, los usuarios deben ingresar al portal transaccional del Icetex con su usuario y contraseña y consultar la opción de beneficios. Allí podrán verificar si cumplen con las condiciones y conocer el valor que se les perdonaría si cancelan el crédito en un solo pago.

Finalmente, la entidad aseguró que esta estrategia hace parte de los beneficios incluidos en el plan de desarrollo 2022-2026 y pretende fortalecer la cultura de pago entre los beneficiarios del sistema. Con esta medida, quienes tengan la posibilidad de pagar anticipadamente podrían ahorrar dinero y terminar más rápido su obligación financiera.

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