Una nueva oportunidad educativa llega al país de la mano del gigante tecnológico. El Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín (C4IR Medellín), Ruta N y Google anunciaron la ampliación de su alianza estratégica, abriendo 20.000 nuevos cupos para el programa Google Cloud Career Launchpad.

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(Vea también: Universidad Nacional abre cursos gratis para estudiar desde casa en 2026: cómo inscribirse)

El proceso es gratuito y se hace de forma virtual. Si cumple con los requisitos, siga estas instrucciones para asegurar su cupo:

Ingrese a la página oficial de Ruta N Medellín (dando clic acá).

Complete el formulario con sus datos personales: nombre, apellido y correo electrónico.

Indique su situación laboral actual (si es independiente, empleado o estudiante).

Descargue el kit del curso para iniciar su formación.

Esta segunda etapa del proyecto tiene un diferencial clave: se enfoca exclusivamente en inteligencia artificial (IA) generativa. Esta rama de la tecnología es la que permite la creación de contenido original, desde texto y código de programación hasta piezas de música, imágenes y video, convirtiéndose en una de las habilidades más demandadas de la economía digital actual.

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¿Quiénes pueden participar por los 20.000 cupos para estudiar gratis inteligencia artificial con Google?

La convocatoria está diseñada para fomentar el talento local y cerrar la brecha digital en la región. Los requisitos principales son:

Ser mayor de 18 años.

Residir en Medellín o en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana.

Tener interés en desarrollar competencias digitales, desde conceptos básicos hasta aplicaciones prácticas en IA.

El año pasado (2025), en la primera edición de esta alianza, se entregaron 10.000 licencias de formación en áreas como inteligencia artificial y computación en la nube, lo que ayuda a miles de profesionales a tener una mejor hoja de vida y mejores oportunidades laborales.

¿Hasta cuándo estará abierta la convocatoria de los 20.000 cupos para estudiar gratis inteligencia artificial con Google?

Los interesados deben estar atentos al calendario, pues el tiempo es limitado. La convocatoria para acceder a estas becas del programa Google Cloud Career Launchpad estará abierta únicamente desde el 17 hasta el 27 de marzo de 2026.

Es importante destacar que los cupos son limitados y se asignarán por orden de inscripción, por lo que se recomienda realizar el proceso lo antes posible a través del portal oficial de Ruta N.

Recuerde que este programa es 100 % virtual y asincrónico, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo según su disponibilidad de tiempo.

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