El mercado del cuidado personal en Colombia y el mundo acaba de dar un giro sísmico. Kimberly-Clark, la casa matriz detrás de potencias como Huggies, Kleenex y Scott, confirmó oficialmente su intención de adquirir a Kenvue, la empresa dueña de sellos legendarios como Johnson’s Baby, Listerine y Neutrogena. La transacción, valorada en la astronómica cifra de 48.700 millones de dólares, ya está en el despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para su aprobación en territorio nacional.

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Un gigante que llegará a casi todo el país La fusión no es menor. Kimberly-Clark y Kenvue suman juntas cerca de 100 marcas que llegan a casi la mitad de la población mundial. En Colombia, el impacto se sentirá con fuerza en las góndolas de los supermercados. Kimberly opera a través de Colombiana Kimberly Colpapel en Barbosa, Antioquia, una de las 1.000 empresas más grandes del país. Por su parte, Kenvue tiene su centro de operaciones en Yumbo, Valle del Cauca.

Aunque el negocio abarca desde pañales hasta enjuagues bucales, el ojo de la SIC estará puesto sobre un segmento específico: la higiene femenina. La unión de estas empresas pondría a las marcas Kotex y Stayfree bajo un mismo mando, lo que podría generar dudas sobre la libre competencia en el sector de toallas higiénicas, tampones y protectores.

Según el documento radicado ante la Superintendencia, las empresas aseguran que su participación conjunta en el mercado de higiene femenina no supera el 20 %, por lo que consideran “poco probable” que se genere un monopolio. El argumento de los gigantes estadounidenses es que el mercado colombiano sigue dominado por Productos Familia (Essity), que con marcas como Nosotras y Tena controla cerca del 60 % de la torta.

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Sin embargo, la competencia no solo viene de las grandes marcas tradicionales. El negocio también deberá enfrentar el auge de las marcas propias de las tiendas de descuento duro como D1 (con Fresh&Free) y Ara (con Rosé), que han ganado terreno en los últimos años por sus precios bajos.

La transacción, que se pactó en efectivo, une a dos compañías emblemáticas con domicilio en Delaware, Estados Unidos. Para los consumidores, esto significa que marcas como Lubriderm, Wypall, Stayfree y Scott ahora compartirán estrategias de distribución y mercadeo. La meta de este megadeal es crear una cartera de productos complementarios que acompañen al ser humano en todas las etapas de su vida, desde el icónico aceite de bebé hasta los productos de cuidado especializado para adultos. Ahora, la última palabra en Colombia la tiene la SIC, que determinará si este “matrimonio” empresarial es saludable para el bolsillo de los colombianos.

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