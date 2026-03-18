Mientras que el sector de los lácteos recibió un duro golpe en el país, un seguimiento replicado por Alquería puso en evidencia cómo el crecimiento del consumo de pasabocas está cambiando la forma en que los colombianos se alimentan.

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El documento indica que estimaciones de firmas especializadas ubican el mercado de pasabocas en el país en más de 15 billones de pesos, una categoría que incluye segmentos dulces, salados y opciones percibidas como más saludables.

Este comportamiento refleja jornadas más móviles y consumidores que buscan productos prácticos, listos para consumir y fáciles de transportar. El cambio en los hábitos no implica que desaparezcan categorías tradicionales, sino que se transforman.

Los alimentos que antes se consumían principalmente en el desayuno o en el hogar ahora aparecen en nuevos momentos del día, como la media mañana escolar, las pausas universitarias o la jornada laboral.

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La industria de alimentos ha respondido ampliando formatos individuales, porciones listas para consumir y combinaciones que permiten comer sin preparación previa. Lo que comenzó como una oferta dirigida a niños se ha extendido hacia jóvenes y adultos, consolidando los pasabocas o ‘snacks’ como una categoría transversal dentro del mercado.

Así como hay un cambio en el consumo del huevo en Colombia, este tipo de alimentos abre una puerta que queda bajo lupa por parte de los expertos que presentan estos datos con los nuevos hábitos de las personas para aprovechar al máximo estos alimentos diariamente.

Dentro de esta tendencia, los productos con base láctea han evolucionado hacia presentaciones más prácticas, combinadas con cereales, galletas u otros ingredientes, para adaptarse a rutinas más fragmentadas y a la necesidad de consumir en movimiento.

En Colombia, esta evolución se refleja en propuestas como AlqueMIX, pasabocas desarrollado por Alquería dentro de su portafolio de alimentos, que combina una base cremosa con ingredientes adicionales en un formato portátil listo para consumir en distintos momentos del día.

Alquería opera como empresa colombiana de alimentos con marcas como Freskaleche, Quesos Del Vecchio, AlqueMix, AvenaPro y Vitad, y articula una cadena de abastecimiento que integra miles de productores y más de 328 millones de litros de materia prima al año, lo que exige innovación constante en formatos, presentaciones y soluciones de consumo.

El crecimiento de los ‘snacks’ también responde a consumidores que priorizan conveniencia, porciones individuales y facilidad de consumo. Los empaques más fáciles de manejar, los productos que no requieren preparación y la posibilidad de consumirlos fuera del hogar explican por qué esta categoría gana participación dentro del mercado de alimentos.

Además, la innovación en sabores, mezclas y presentaciones ha ampliado el atractivo de los productos portátiles, que ya no se limitan a resolver un momento de alimentación, sino que se integran a distintos espacios del día, desde la lonchera escolar hasta la jornada laboral.

¿Por qué ha cambiado el consumo de pasabocas en Colombia?

De acuerdo con el reporte de Alquería sobre el cambio de consumo de pasabocas en Colombia hay algunas claves para entender los nuevos hábitos que son parte del diario vivir:

Consumo en movimiento: el formato individual permite transportarlos fácilmente y consumirlos en trayectos, descansos escolares o pausas laborales sin preparación previa.

el formato individual permite transportarlos fácilmente y consumirlos en trayectos, descansos escolares o pausas laborales sin preparación previa. Nuevos momentos de consumo: los alimentos ya no se concentran solo en las comidas principales y se integran en media mañana, merienda o pausas durante el día.

los alimentos ya no se concentran solo en las comidas principales y se integran en media mañana, merienda o pausas durante el día. Mezcla de ingredientes y formatos: la combinación de distintas texturas y sabores amplía el atractivo frente a productos tradicionales.

la combinación de distintas texturas y sabores amplía el atractivo frente a productos tradicionales. Diseño pensado para la conveniencia: empaques fáciles de abrir, porciones individuales y productos listos para consumir responden a jornadas cada vez más dinámicas.

empaques fáciles de abrir, porciones individuales y productos listos para consumir responden a jornadas cada vez más dinámicas. Expansión en canales de compra: la mayor presencia en supermercados, tiendas de barrio y formatos de cercanía facilita el acceso y aumenta la frecuencia de consumo.

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