El mercado de lácteos en Colombia recibió un fuerte golpe tras la decisión del Grupo Gloria de retirarse definitivamente del país. La salida de la multinacional peruana ha generado una onda de choque en el sector agropecuario, especialmente en el centro del país, donde cientos de productores dependían exclusivamente de sus compras diarias.

Sigue a PULZO en Discover

Ante la emergencia, el Ministerio de Agricultura activó una estrategia de articulación con el resto de la industria láctea para evitar que los pequeños y medianos productores se queden con el producto en sus manos. Según la cartera, no se trata de una “crisis estructural”, sino de un movimiento empresarial que obliga a una reconfiguración rápida del acopio.

El impacto real de esta salida se traduce en cifras preocupantes: son cerca de 127.000 litros de leche diarios que quedaron en el aire. Este volumen pertenece a 182 productores ubicados en 33 municipios de Boyacá y Cundinamarca, quienes hoy ven con incertidumbre el futuro de su sustento.

Para mitigar el impacto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció que ya se abrieron espacios de diálogo con otras empresas del sector para recoger y transformar esa producción. “Este proceso permite acceder al sistema de pago de precio base por calidad, mejorando las condiciones de pago en el sector”, explicó la funcionaria.

Lee También

Más allá de la solución inmediata, el Gobierno Nacional ha insistido en que este episodio es un llamado de atención para fortalecer los esquemas asociativos y cooperativos. La meta es que los productores tengan mayor capacidad de negociación y no dependan de una sola gran empresa que, por decisiones corporativas, pueda abandonar el mercado.

Por ahora, el Ministerio se mantiene en vigilancia permanente para que la resolución 017 de 2012, que establece el precio base por calidad de la leche cruda, se cumpla rigurosamente en esta fase de transición y los campesinos reciban un pago justo por su trabajo.