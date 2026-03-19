La comercialización de motocicletas en Colombia continúa atrayendo inversión extranjera. En esta ocasión, el regreso de UM Motorcycles marca un nuevo capítulo en la competencia del mercado, con una apuesta económica cercana a los 10 millones de dólares para su operación inicial en el país.

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En esta ocasión, la estrategia de la compañía no se limita únicamente a la venta de vehículos. Su entrada contempla la construcción de una red comercial sólida que incluye puntos de exhibición, talleres y suministro de repuestos, con el objetivo de posicionarse rápidamente frente a marcas ya consolidadas como AKT Motos, Bajaj y Auteco.

La compañía prevé la apertura progresiva de por lo menos 20 tiendas para este 2026 en distintas ciudades, comenzando por Bogotá. La operación estará a cargo de la empresa Motorcom SAS.

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Esta red buscará acercar la marca a diferentes perfiles de usuarios, desde quienes utilizan motos como medio de transporte diario hasta quienes buscan opciones para viajes o recreación.

“La compañía complementa esta estructura con un centro de diseño e innovación en Turín, Italia, donde desarrolla nuevos modelos y soluciones orientadas a mejorar la seguridad, el desempeño y el confort de sus productos”, indicó UM Motorcycles, según recogió Blu Radio.

¿Qué tipo de motocicletas venderá UM Motorcycles en Colombia?

En cuanto a la oferta, la compañía llegará con un portafolio diverso que abarca desde scooters hasta motocicletas de mayor cilindraje. Esta variedad responde a la dinámica del mercado colombiano, caracterizado por una alta demanda de soluciones de movilidad eficientes y económicas como las siguientes:

Scooters para ciudad, como Xpeed 125S, Xpeed 150 y Rockville 300

Motos naked y sport, como la Xtreet R 250 y la Xtreet 250R

Doble propósito, como la DSR 150 y la DSR Rally 300

Cruiser, con la línea Renegade (Sport 300, Freedom y ST)

Uno de los aspectos clave en la propuesta de valor será el servicio posventa. La empresa pretende diferenciarse mediante garantías extendidas y una atención técnica especializada, elementos que resultan determinantes para los consumidores al momento de elegir una marca en un mercado altamente competitivo.

La llegada de este nuevo actor se da en un contexto en el que Colombia se consolida como uno de los países con mayor crecimiento en el uso de motocicletas en América Latina, lo que abre oportunidades para nuevas inversiones y fortalece la competencia en el sector.

¿Qué beneficios promete UM Motorcycles en el mercado colombiano?

El regreso de esta marca al país no solo implica nuevos modelos de motocicletas, sino una propuesta centrada en el respaldo al usuario y la cobertura nacional. Entre los principales beneficios que plantea su operación en Colombia se destacan:

Garantía extendida: La compañía ofrecerá una cobertura de hasta 5 años o 50.000 kilómetros , una de las más amplias dentro del segmento, con el objetivo de reforzar la confianza del consumidor.

La compañía ofrecerá una cobertura de hasta , una de las más amplias dentro del segmento, con el objetivo de reforzar la confianza del consumidor. Red de servicio técnico especializado: Se implementará una estructura con técnicos capacitados bajo estándares internacionales, lo que permitirá diagnósticos más precisos y atención eficiente.

Se implementará una estructura con técnicos capacitados bajo estándares internacionales, lo que permitirá diagnósticos más precisos y atención eficiente. Disponibilidad de repuestos originales: La marca priorizará el abastecimiento constante de piezas, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia posventa.

La marca priorizará el abastecimiento constante de piezas, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia posventa. Cobertura nacional progresiva: El plan contempla la apertura de al menos 20 tiendas en diferentes ciudades, integrando venta, mantenimiento y repuestos en un mismo lugar.

El plan contempla la apertura de al menos 20 tiendas en diferentes ciudades, integrando venta, mantenimiento y repuestos en un mismo lugar. Portafolio variado: La oferta inicial incluirá 13 modelos orientados a distintos usos, desde movilidad urbana hasta viajes de larga distancia, adaptándose a diferentes perfiles de usuarios.

La oferta inicial incluirá 13 modelos orientados a distintos usos, desde movilidad urbana hasta viajes de larga distancia, adaptándose a diferentes perfiles de usuarios. Experiencia de usuario y cercanía con clientes: La compañía prevé actividades como pruebas de manejo y eventos para fortalecer la relación con los motociclistas y posicionar la marca en el país.

Estos beneficios buscan posicionar a la marca como una alternativa competitiva en un mercado donde factores como la posventa, la garantía y la cobertura resultan determinantes para los compradores.

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