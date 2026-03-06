Ahorrarse un pasaje o intentar “hacer el favor” de llevar a dos personas al tiempo en una motocicleta es una de las decisiones más costosas que un conductor puede tomar en las vías colombianas este año. La práctica del famoso “sándwich”, que consiste en transitar con tres o más ocupantes en un vehículo diseñado solo para dos, no solo es un riesgo mortal para la estabilidad del aparato, sino que representa un golpe contundente a las finanzas personales en este 2026.

Según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, la infracción por esta conducta está tipificada bajo el código C.14: “Conducir motocicletas sin observar las normas establecidas en el presente código”. En Colombia, la capacidad máxima de una moto es de dos personas, siempre y cuando el parrillero viaje con los elementos de seguridad correspondientes. Ignorar esta norma se traduce en una sanción económica severa.

¿De cuánto es la multa en 2026?

Para este año, el valor de la multa por llevar a tres personas en moto asciende a 633.200 pesos. Esta cifra corresponde a una infracción tipo C, las cuales se ajustan anualmente de acuerdo con la UVT (Unidad de Valor Tributario) o el salario mínimo, según la normativa vigente.

Sin embargo, el dolor de cabeza no termina con el comparendo. La ley es clara al señalar que esta infracción conlleva la inmovilización inmediata del vehículo. Esto significa que la moto será trasladada por una grúa a los patios, lo que genera una cascada de gastos adicionales que pueden duplicar fácilmente el valor inicial de la multa:

Costo de la grúa: dependiendo de la ciudad y la distancia.

Días de parqueadero: cobro diario por la custodia en los patios oficiales.

Trámites administrativos: tiempo perdido en las oficinas de movilidad para retirar el vehículo.

Más allá de lo económico, la seguridad es el factor principal. Las motocicletas están diseñadas con un centro de gravedad y un sistema de frenado para un peso máximo. Llevar tres personas altera la maniobrabilidad, aumenta la distancia de frenado y pone en riesgo la vida de los tres ocupantes, especialmente si hay menores de edad involucrados, lo cual podría agravar la situación legal del conductor.

Es fundamental que los motociclistas verifiquen las restricciones locales en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, donde existen decretos específicos sobre el parrillero (hombre o mujer) y horarios de circulación. En muchas zonas, el control del “sándwich” es una prioridad para las autoridades de tránsito, que realizan operativos constantes en puntos estratégicos.

